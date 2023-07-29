Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bhayangkara FC vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024: Berlangsung Sengit, The Guardian Tahan Juku Eja 0-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |20:56 WIB
Suasana laga Bhayangkara FC vs PSM Makassar. (Foto: Instagram/bhayangkarafc)
A
A
A

BEKASI Bhayangkara FC harus puas mengakhiri laga kontra PSM Makassar dengan hasil imbang di pekan kelima Liga 1 2023-2024, pada Sabtu (29/7/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, tim berjuluk The Guardian itu tepatnya menahan PSM dengan skor 0-0.

Pertandingan berlangsung sengit selama 90 menit laga berjalan. Namun, kedua tim yang sama-sama memiliki pertahanan kuat kesulitan untuk mencetak gol dan membuat laga berakhir 0-0.

Dengan hasil imbang itu, Bhayangkara merebut poin perdana di musim ini. Sayangnya satu poin itu tetap membuat Bhayangkara terjerembab di peringkat terbawah klasemen Liga 1 2023-2024.

Sementara Juku Eja –julukan PSM– kini menempati posisi keenam dengan koleksi 8 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bhayangkara FC vs PSM Makassar (instagram/bhayangkarafc)

Kedua tim bermain cukup sengit sejak babak pertama dimulai. Bhayangkara yang bermain di hadapan publiknya sendiri, tampil agak sedikit lebih menyerang guna menjebol gawang PSM Makassar.

Kendati begitu, lini pertahanan Juku Eja -julukan PSM Makassar- cukup solid sehingga sulit untuk ditembus oleh para pemain Bhayangkara. PSM Makassar bukan tanpa perlawanan karena mereka kerap kali menebar ancaman lewat serangan balik kendati masih belum efektif.

Di menit ke-34, Bhayangkara mendapatkan peluang emas lewat tendangan Dendy Sulistyawan yang masih melenceng tipis. Padahal, Dendy sudah dalam berada posisi yang sangat terbuka karena berhadapan satu lawan satu dengan kiper PSM Makassar, Reza Pratama.

Pertandingan masih berjalan cukup sengit. Kedua kesebelasan masih saling jual beli serangan guna mencetak gol keunggulannya. Namun sampai peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Bhayangkara dan PSM Makassar masih bermain imbang 0-0.

