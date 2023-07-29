Momen Bojan Hodak Beri Tamparan Halus ke Pemain Persib Bandung saat Tiba di Ruang Ganti Sebelum Lawan Persik Kediri

MOMEN Bojan Hodak beri tamparan halus ke para pemain Persib Bandung saat tiba di ruang ganti sebelum melawan Persik Kediri menarik untuk diulas. Hal ini tampak dalam video yang diunggah di instagram resmi Persib, Jumat 28 Juli 2023 lalu.

Dalam video tersebut, tampak pelatih anyar Persib, Bojan Hodak yang baru saja tiba di Indonesia ditemani dengan Deputi CEO Persib, Teddy Tjahjono. Setibanya di Indonesia, Bojan Hodak segera bertolak ke Kediri untuk menyaksikan pertandingan Persib melawan Persik yang digelar di Stadion Brawijaya Kediri.

Setibanya di Stadion Brawijaya, Bojan Hodak langsung menemui beberapa staf kepelatihan Persib seperti caretaker, Yaya Sunarya, pelatih kiper, Luizinho Passos, hingga dokter tim, Raffi Ghani.

Tidak lupa, Bojan Hodak juga bersalaman dengan para pemain seperti Marc Klok, Ezra Walian, Nick Kuipers, hingga Beckham Putra sembari memberi pelukan.

Dalam momen lain terlihat Bojan Hodak yang memberikan sedikit motivasi kepada para pemain sebelum bertanding.

“Saya senang. Merupakan satu kebanggaan bisa berada di sini. Persib adalah tim besar dan juga pendukung yang besar." ujar Bojan Hodak dikutip dari laman resmi Persib, Sabtu (29/7/2023).

"Tentu, Persib tidak seharusnya ada di posisi seperti sekarang dan kami harus jauh lebih baik lagi setelah ini" lanjutnya.