HOME BOLA LIGA INDONESIA

Luis Milla Angkat Suara Setelah Persib Bandung Menang 2-1 atas Persik Kediri di Liga 1 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |11:39 WIB
Luis Milla Angkat Suara Setelah Persib Bandung Menang 2-1 atas Persik Kediri di Liga 1 2023-2024
Luis Milla angkat suara usai Persib raih kemenangan perdana/Foto: Instagram
A
A
A

LUIS Milla angkat suara setelah Persib Bandung menang 2-1 atas Persik Kediri di Liga 1 2023-2024. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu mengaku kegirangan setelah eks timnya, Maung Bandung, julukan Persib Bandung, berhasil meraih kemenangan perdana di Liga 1 2023-2024.

Sebagaimana diketahui, Persib Bandung sukses merebut tiga poin pertamanya di Liga 1 2023-2024 pekan ke-5. Kepastian itu didapat Pangeran Biru usai susah payah mengalahkan Persik Kediri dengan skor tipis 2-1 di Stadion Brawijaya, Jumat (28/7/2023) malam WIB.

 Luis Milla

Persib Bandung sejatinya sempat tertinggal via gol cepat Flavipo Silva di menit ke-4. Beruntung, Maung Bandung mampu comeback di menit-menit akhir via gol-gol dari Ciro Alves di menit 83 dan Ryan Kurnia di menit 87, sekaligus membawa Persib Bandung mencuri tiga poin di markas Persik Kediri.

Kemenangan perdananya itu membuat Persib Bandung kini beranjak dari zona degradasi dan menempati posisi ke-10 di klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 6 poin. Tentunya, kemenangan ini terasa spesial bagi Pangeran Biru setelah ditinggal sang mantan pelatih Luis Milla.

 BACA JUGA:

Menariknya, Luis Milla langsung angkat suara setelah Persib Bandung menang 2-1 atas Persik Kediri di Liga 1 2023-2024. Pelatih asal Spanyol itu mengaku sangat bahagia setelah eks timnya, Maung Bandung berhasil meraih kemenangan perdana di Liga 1 2023-2024.

"Sangat senang dengan kemenangan tim! @persib," tulis caption unggahan Luis Milla yang merepost postingan Persib Bandung di Instagram pribadinya,@luismillacoach, dikutip Sabtu (29/7)2023).

