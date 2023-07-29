Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Berambisi Curi Poin di Kandang Persis Solo, Meski Alami Tekanan Psikis

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |10:42 WIB
Arema FC Berambisi Curi Poin di Kandang Persis Solo, Meski Alami Tekanan Psikis
Arema FC/Foto: Arema
A
A
A

AREMA FC berambisi curi poin saat tandang ke Stadion Sriwedari Solo, Minggu (30/07) besok, meski alami tekanan psikis. Menghadapi Persis Solo dalam lanjutan Liga 1 2023-2024, Singo Edan diuntungkan tanpa hadirnya suporter tuan rumah.

"Keuntungan kalau kami menang," ujar Pelatih Arema, Joko 'Getuk' Susilo saat jumpa press di Stadion Sriwedari Solo, Sabtu (29/07).

 Arema

Seperti diketahui, Arema sedang berada dalam tren buruk dengan belum sekalipun memenangkan pertandingan. Tim kebanggaan Aremania itu baru mengumpul kan 1 poin dari 4 laga yang sudah dilakoni.

Keadaan tersebut diperparah dengan hengkangnya asisten pelatih I Putu Gede setelah kekalahan dari Bali United 1-3 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (21/7) malam.

 BACA JUGA:

"Kami hanya fokus pada pertandingan, bagaimana kami bisa bermain bagus, bagaimana kami bisa merebut poin penuh kalau tidak kami bisa ambil poin di sini," ungkap Joko.

Getuk tak menampik bahwa timnya sedang berada pada puncak tekanan psikis. Namun mengesampingkan hal tersebut dan fokus ke pertandingan adalah opsi terbaik.

"Kami sedang di puncak tekanan psikis yang luar biasa. Dan kami tidak mau bicara itu lagi. Kami sudah kesampingkan itu semuanya. Kami sekarang konsentrasi ke pertandingan," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
