HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persis vs Arema FC: Singo Edan Alami Masalah di Lini Belakang

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |11:20 WIB
Jelang Persis vs Arema FC: Singo Edan Alami Masalah di Lini Belakang
Arema FC alami masalh di lini belakang/Foto: Avirista
A
A
A

AREMA FC mengalami permasalahan di lini belakang jelang laga melawan Persis Solo di pekan kelima Liga 1 2023-2024. Cederanya bek tengah Ichaka Diarra, membuat pelatih harus putar otak mncari solusi di lini belakang.

Belum lagi absennya Johan Alfarizi di sisi kiri pertahanan yang juga masih cedera, membuat lini belakang tim kebanggaan masyarakat Malang kian sulit. Tim pelatih tampaknya harus berpikir dua kali ketika melawan Persis Solo.

 Arema Fc

Asisten pelatih Arema FC Siswantoro mengungkapkan, untuk menambal absennya Ichaka Diarra karena cedera hamstring satu pemain asing yang bermain di posisi gelandang bertahan bakal ditempatkan di bek tengah. Ya Charles Raphael de Almeida memang memiliki versatilitas atau bermain di lebih dari satu posisi.

Satu pemain asing berposisi gelandang bertahan disebut Siswantoro, bakal mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ichaka Diarra di bek tengah. Hal ini berkaca ketika melawan Persik Kediri dimana Jayus Hariono diduetkan dengan Charles Raphael de Almeida di lini pertahanan.

 BACA JUGA:

"Kita lakukan cara ini karena di posisi gelandang kita masih punya stok pemain yang cukup. Jadi, begitu alternatifnya,” ujar Siswantoro.

Sebagai informasi pemain kelahiran Rio De Janeiro, Brazil ini memiliki keunggulan bisa menempati tiga posisi saat dimainkan, mulai dari gelandang bertahan, gelandang tengah, dan bek tengah.

Di sisi lain, Siswantoro menyebut, timnya siap ketika menghadapi Persis Solo. Baginya Laskar Samber Nyawa, julukan Persis sama seperti tim-tim lain.

"Tentunya kita juga akan melakukan perlawanan kepada mereka. Saya kira Persis Solo gak beda dengan tim-tim lainnya. Artinya, mereka sama-sama dipersiapkan dengan baik. kata Siswantoro.

Dari segi motivasi sebenarnya Persis Solo juga nyaris sama. Pasalnya Persis baru saja menerima kekalahan 4 - 3 atas Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan Pamekasan, Madura. Arema FC sendiri juga baru menelan kekalahan 1 - 3 atas Bali United di kandang sendiri.

Halaman:
1 2
      
