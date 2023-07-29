Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bawa-Bawa Bojan Hodak, Media Malaysia Soroti Kemenangan Persib Bandung atas Persik Kediri di Liga 1 2023-2024

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |07:45 WIB
Bawa-Bawa Bojan Hodak, Media Malaysia Soroti Kemenangan Persib Bandung atas Persik Kediri di Liga 1 2023-2024
Media Malaysia soroti kemenangan Persib bandung/Foto: Instagram
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, menyoroti kemenangan Persib Bandung atas Persik Kediri di lanjutan Liga 1 2023-2024. Tim Maung Bandung, julukan Persib Bandung, berhasil menang dengan skor 2-1.

Ini merupakan kemenangan pertama Persib Bandung di musim ini. Bojan Hodak, pelatih baru Persib Bandung, disebut media Malaysia itu berperan dalam kemenangan ini.

 Bojan hondak

"Perlawanan ini merupakan perlawanan pertama dengan kehadiran Bojan Hodak yang dilantik sebagai ketua jurulatih Persib Bandung," tulisnya.

Media yang sama juga mengatakan bahwa, meskipun Bojan Hodak pada laga itu tidak resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala, namun peran Bojan Hondak dalam tim jelas memeberikan motivasi bagi kesebelasan.

 BACA JUGA:

"Sungguhpun Bojan tidak dilantik secara rasmi sebagai ketua jurulatih dalam aksi semalam, motivasi yang diberikan Bojan semestinya menjadi tonik tambahan buat pasukan. Aura yang dimiliki Bojan berjaya menatijahkan kejayaan buat pasukan Persib," tulis media yang sama.

Adapun, laga Persik Kediri vs Persib Bandung digelar di Stadion Brawijaya Kediri, Jumat (28/7/2023). Dua gol Persib tercipta jelang akhir laga, tepatnya lewat aksi Ciro Alves (83’) dan Ryan Kurnia (87’).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/51/1642897/jadwal-dan-link-streaming-wondr-by-bni-indonesia-international-challenge-2025-di-vision-ynl.webp
Jadwal dan Link Streaming WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/12/timnas_indonesia_u_17_dipastikan_tersingkir.jpg
Daftar 32 Tim Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Indonesia Tersingkir Usai Drama Akhir Fase Grup
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement