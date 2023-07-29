Bawa-Bawa Bojan Hodak, Media Malaysia Soroti Kemenangan Persib Bandung atas Persik Kediri di Liga 1 2023-2024

MEDIA Malaysia, Makan Bola, menyoroti kemenangan Persib Bandung atas Persik Kediri di lanjutan Liga 1 2023-2024. Tim Maung Bandung, julukan Persib Bandung, berhasil menang dengan skor 2-1.

Ini merupakan kemenangan pertama Persib Bandung di musim ini. Bojan Hodak, pelatih baru Persib Bandung, disebut media Malaysia itu berperan dalam kemenangan ini.

"Perlawanan ini merupakan perlawanan pertama dengan kehadiran Bojan Hodak yang dilantik sebagai ketua jurulatih Persib Bandung," tulisnya.

Media yang sama juga mengatakan bahwa, meskipun Bojan Hodak pada laga itu tidak resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala, namun peran Bojan Hondak dalam tim jelas memeberikan motivasi bagi kesebelasan.

BACA JUGA:

"Sungguhpun Bojan tidak dilantik secara rasmi sebagai ketua jurulatih dalam aksi semalam, motivasi yang diberikan Bojan semestinya menjadi tonik tambahan buat pasukan. Aura yang dimiliki Bojan berjaya menatijahkan kejayaan buat pasukan Persib," tulis media yang sama.

Adapun, laga Persik Kediri vs Persib Bandung digelar di Stadion Brawijaya Kediri, Jumat (28/7/2023). Dua gol Persib tercipta jelang akhir laga, tepatnya lewat aksi Ciro Alves (83’) dan Ryan Kurnia (87’).