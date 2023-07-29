Pernah Dihajar 0-6 oleh Bali United, Dewa United Siapkan Misi Balas Dendam!

DEWA United pernah merasakan pahitnya dihajar 0-6 oleh Bali United. Menjelang pekan kelima, pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink pun menyiapkan timnya untuk misi balas dendam.

Dewa United akan bersua dengan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu (29/7/2023) pukul 15.00 WIB. Laga tersebut diprediksi bakal berjalan sengit.

Pasalnya, kedua tim sedang dalam tren positif di Liga 1 2023-2024. Terlebih, Tangsel Warriors -julukan Dewa United- belum terkalahkan dalam empat pekan jalannya kompetisi.

Walaupun demikian, Dewa United memiliki catatan kelam kala dilibas 0-6 oleh Serdadu Tridatu -julukan Bali United- di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Riekerink mengatakan sudah mempelajari kesalahan musim lalu itu.

Pelatih asal Belanda itu mengatakan telah mempelajari kekuatan Serdadu Tridatu. Menurutnya, Tangsel Warriors harus mewaspadai skema bola mati dari Bali United.

"Mereka punya lebih dari satu pemain bagus, kekuatan tim ini mereka selalu menciptakan peluang, mereka punya 'power' jadi kami harus adaptasi untuk itu," kata Riekerink dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (29/7/2023).