HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadapi Bhayangkara FC, Pelatih PSM Makassar Ingatkan Anak Asuhnya Jangan Anggap Remeh

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |06:01 WIB
Hadapi Bhayangkara FC, Pelatih PSM Makassar Ingatkan Anak Asuhnya Jangan Anggap Remeh
Ilustrasi/Foto: PSM Makassar
A
A
A

PSM Makassar akan menghadapi Bhayangkara Presisi Indonesia FC di pekan kelima Liga 1 2023-2024. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares memperingatkan anak asuhnya untuk tidak menganggap remeh lawan.

PSM Makassar akan bertamu ke kandang Bhayangkara Presisi di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (29/7/2023) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut sangat penting untuk mendongkrak mental serta posisi tim di klasemen.

 PSM Makassar

Diketahui, Juku Eja, julukan PSM Makassar, masih berkutat di posisi enam. Sedangkan, Bhayangkara Presisi hingga saat ini masih belum bisa meraih kemenangan dan terdampar di dasar klasemen.

Walaupun timnya bisa dibilang sedang diunggulkan, Tavares tidak mau PSM Makassar menganggap remeh kekuatan Bhayangkara Presisi. Menurutnya, tim berjuluk The Guardian itu memiliki kualitas apik dengan kombinasi pemain asing dan lokalnya.

 BACA JUGA:

“Mereka (Bhayangkara FC) mencetak gol lebih dulu (dalam kekalahan melawan Persikabo 1973 1-3). Itu membuktikan kualitas mereka,” ujar Tavares dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (28/7/2023).

“Ada (Mathias) Mier yang kita tahu kualitasnya sejak musim lalu. Pemain lokal mereka juga sangat bagus,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
