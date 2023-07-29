Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kalahkan Klub Liga Champions 2023-2024, Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Resmi Dipertahankan Ipswich Town?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |06:04 WIB
Kalahkan Klub Liga Champions 2023-2024, Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Resmi Dipertahankan Ipswich Town?
Elkan Baggott bakal dipertahankan Ipswich Town? (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

KALAHKAN klub Liga Champions 2023-2024 RB Leipzig, pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott resmi dipertahankan Ipswich Town? Elkan Baggott dipercaya sang pelatih, Kieran McKenna, bermain sebagai starter di laga Ipswich Town vs RB Leipzig yang digelar di Tivoli Stadion Tirol, Austria pada Jumat, 28 Juli 2023 malam WIB.

Mentas di laga ini sejatinya masuk kategori berat bagi Elkan Baggott. Sebab, bek 20 tahun ini harus berduel dengan sederet pemain depan RB Leipzig yang masuk kategori pesepakbola top dunia.

Elkan Baggott

Sebut saja bomber Timnas Denmark Yussuf Poulsen, penyerang Timnas Slovenia Benjamin Sesko hingga winger lincah yang dipinjam RB Leipzig dari Liverpool, Fabio Carvalho. Belum lagi, Elkan Baggott harus menutup ruang gerak playmaker asal Swedia, Emil Forsberg.

Berkat beberapa kali clearance yang dibuat Elkan Baggott, Ipswich Town sanggup tidak kebobolan dalam laga yang digelar 2x30 menit tersebut. Bahkan Ipswich Town akhirnya menang 1-0 via sundulan George Hirst pada menit 51.

Laga ini merupakan uji coba terakhir Ipswich Town sebelum melakoni Divisi Championship 2023-2024 atau kasta kedua Liga Inggris yang dimulai akhir pekan depan. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Elkan Baggott bakal dipertahankan Ipswich Town untuk mengarungi musim 2023-2024?

Sebelumnya, Kieran McKenna mengindikasikan bakal meminjamkan Elkan Baggott ke klub lain. Hal itu dimaksudkan supaya Elkan Baggott mendapatkan menit tampil yang banyak.

Halaman:
1 2
      
