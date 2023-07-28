Hasil PSG vs Cerezo Osaka di Laga Uji Coba: Tanpa Kylian Mbappe, Les Parisiens Tumbang 2-3!

HASIL PSG vs Cerezo Osaka di laga uji coba akan diulas dalam artikel ini. Dalam laga pramusim 2023 itu, Les Parisiens -julukan PSG- kalah dengan skor 2-3.

Laga PSG vs Cerezo Osaka digelar di Nagai Stadium, Osaka, Jepang pada Jumat (28/7/2023) malam WIB. Gol Paris Saint-Germain (PSG) dicetak oleh Hugo Ekitike (17’) dan juga Vitinha (49’).

Dalam laga ini, PSG tak diperkuat oleh pemain bintangnya, yakni Kylian Mbappe. Bintang asal Prancis itu tak dibawa tur pramusim ke Jepang.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSG sejatinya tampil apik di awal laga. Menerapkan permainan ofensif, mereka berusaha mendobrak pertahanan Cerezo Osaka.

PSG menerapkan skema 3-5-2 dalam laga uji coba melawan tim Jepang ini. Mereka memanfaatkan lima gelandangnya sebagai motor serangan utama.

Strategi yang dipasang PSG pu berbuah manis. DI menit ke-17, mereka sudah bisa membuka keunggulan lewat aksi Hugo Ekitike.

Tetapi, Cerezo Osaka langsung merespons. Usaha Cerezo Osaka berbuah manis. Hanya berselang lima menit saja, mereka sudah bisa menjebol gawang PSG lewat aksi Jordy Croux. Skor pun menjadi imbang 1-1. Skor ini terus terjaga hingga akhir babak pertama.