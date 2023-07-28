Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga KMSK Deinze vs Sparta Petegem?

PEMAIN Timnas Indonesia Marselino Ferdinan mencetak gol di laga KMSK Deinze vs Sparta Petegem? Sekadar diketahui, KMSK Deinze akan melanjutkan laga tur pramusim mereka jelang menyambut musim 2023-2024.

Rencananya pada Minggu 30 Juli 2023 pukul 00.00 WIB, KMSK Deinze akan bentrok dengan Sparta Petegem. Peluang Marselino Ferdinan mencetak gol di laga ini cukup besar.

Sebab, Sparta Petegem hanyalah tim yang menghuni kasta keempat Liga Belgia. Biasanya ketika KMSK Deinze dihadapkan dengan tim yang levelnya di bawah mereka, Marselino Ferdinan selalu mentas sebagai starter.

Ambil contoh pekan lalu saat KMSK Deinze bersua klub kasta ketiga Liga Belgia, KVC Winnkel Sport. Dalam laga tersebut, Marselino Ferdinan mentas sebagai starter dan mencetak assist di pertandingan yang berakhir 1-1 tersebut.

Selain laga di atas, Marselino Ferdinan biasa bermain dari bangku cadangan. Meski bermain dari bangku cadangan, bukan berarti gelandang 18 tahun ini tak bisa memberikan kontribusi.

Ketika KMSK Deinze kalah 2-5 dari FC Groningen, Marselino Ferdinan memborong semua gol sang tim. Karena itu, menarik menanti aksi Marselino Ferdinan di laga KMSK Deinze vs Sparta Petegem.