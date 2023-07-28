Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga KMSK Deinze vs Sparta Petegem?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |16:56 WIB
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga KMSK Deinze vs Sparta Petegem?
Marselino Ferdinan siap jadi andalan KMSK Deinze. (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia Marselino Ferdinan mencetak gol di laga KMSK Deinze vs Sparta Petegem? Sekadar diketahui, KMSK Deinze akan melanjutkan laga tur pramusim mereka jelang menyambut musim 2023-2024.

Rencananya pada Minggu 30 Juli 2023 pukul 00.00 WIB, KMSK Deinze akan bentrok dengan Sparta Petegem. Peluang Marselino Ferdinan mencetak gol di laga ini cukup besar.

Marselino Ferdinan

Sebab, Sparta Petegem hanyalah tim yang menghuni kasta keempat Liga Belgia. Biasanya ketika KMSK Deinze dihadapkan dengan tim yang levelnya di bawah mereka, Marselino Ferdinan selalu mentas sebagai starter.

Ambil contoh pekan lalu saat KMSK Deinze bersua klub kasta ketiga Liga Belgia, KVC Winnkel Sport. Dalam laga tersebut, Marselino Ferdinan mentas sebagai starter dan mencetak assist di pertandingan yang berakhir 1-1 tersebut.

Selain laga di atas, Marselino Ferdinan biasa bermain dari bangku cadangan. Meski bermain dari bangku cadangan, bukan berarti gelandang 18 tahun ini tak bisa memberikan kontribusi.

Ketika KMSK Deinze kalah 2-5 dari FC Groningen, Marselino Ferdinan memborong semua gol sang tim. Karena itu, menarik menanti aksi Marselino Ferdinan di laga KMSK Deinze vs Sparta Petegem.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642835/10-negara-gugur-di-fase-grup-piala-dunia-u17-2025-ada-timnas-indonesia-dkp.webp
10 Negara Gugur di Fase Grup Piala Dunia U-17 2025: Ada Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/lamine_yamal.jpg
Rahasia Pemulihan Lamine Yamal: Barcelona Siapkan Strategi Khusus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement