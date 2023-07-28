Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Penyerang Ganas Indonesia yang Wajib Dicoba Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Pernah Main di Liga Belgia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |16:16 WIB
3 Penyerang Ganas Indonesia yang Wajib Dicoba Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Pernah Main di Liga Belgia!
Berikut 3 penyerang ganas Indonesia yang wajib dicoba Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

SEBANYAK 3 penyerang ganas Indonesia yang wajib dicoba Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Dua penyerang andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Dimas Drajad (Persikabo 1973) dan Dendy Sulistyawan (Bhayangkara FC) sedang dalam masa paceklik gol di Liga 1 2023-2024.

Kedua penyerang yang turun di laga Timnas Indonesia vs Argentina ini sama-sama belum mencetak gol di Liga 1 2023-2024. Kondisi ini tentu memprihatinkan, mengingat Timnas Indonesia bakal mengarungi banyak event besar, termasuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pada 12 dan 17 Oktober 2023, Timnas Indonesia akan menjajal Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung Brunei di atas kertas dapat dikalahkan Timnas Indonesia, laga ini dapat dijadikan momentum Shin Tae-yong memanggil penyerang-penyerang yang pernah diabaikannya. Lantas, siapa saja penyerang yang dimaksud?

Berikut 3 penyerang ganas Indonesia yang wajib dicoba Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

3. Ricky Cawor (PSS Sleman)

Ricky Cawor

Setelah diabaikan Persija Jakarta di Liga 1 2022-2023, Ricky Cawor menunjukan kelasnya bersama PSS Sleman musim ini. dari empat pertandingan di Liga 1 2023-2024, top skor PON Papua ini telah mengemas dua gol.

Untuk sementara Ricky Cawor berstatus sebagai penyerang lokal tertajam di Liga 1 2023-2024. Fakta itu membuat Shin Tae-yong layak memanggil penyerang 25 tahun ini ke Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
