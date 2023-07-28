Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong dan Kim Pan-gon Satu Pandangan, Sama-Sama Yakin Timnas Indonesia dan Malaysia Lolos ke Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |15:42 WIB
Shin Tae-yong dan Kim Pan-gon Satu Pandangan, Sama-Sama Yakin Timnas Indonesia dan Malaysia Lolos ke Piala Dunia 2026?
Shin Tae-yong mencoba membawa Timnas Indonesia melaju jauh di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong dan Kim Pan-gon satu pandangan setelah mengetahui siapa lawan tim mereka masing-masing di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah mereka sama-sama yakin Timnas Indonesia dan Malaysia lolos ke Piala Dunia 2026?

Dalam drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Kamis 27 Juli 2023, Timnas Indonesia akan bersua Brunei Darussalam di babak pertama. Jika menang atas Brunei dalam laga yang digelar 12 dan 17 Oktober 2023, Timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua.

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong meminta dukungan jelang mengarungi Kualifikasi Piala Dunia 2026)

Di babak kedua, Timnas Indonesia sudah ditunggu tiga penghuni Grup F, yakni Vietnam, Irak dan Filipina. Bagaimana dengan Malaysia? Skuad asuhan Kim Pan-gon langsung lolos ke babak kedua dan tergabung di Grup D bersama Oman, Kirgizstan dan pemenang laga Taiwan/Timor Leste.

Sekilas, baik Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki peluang untuk lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Malaysia Makan Bola melihat Timnas Indonesia memiliki peluang untuk finis dua besar, sekaligus menyegel tempat ke babak selanjutnya.

"Indonesia juga berpeluang mengalahkan Filipina dan Vietnam yang merupakan dua tim dari Asia Tenggara. Sementara tim lainnya, Irak, skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong diprediksi akan membuat kejutan atas tim top 10 teratas di Asia itu," tulis Makan Bola.

Bagaimana dengan Malaysia? Di bawah kepemimpinan Kim Pan-gon, performa skuad Harimau Malaya –julukan Malaysia– melesat tajam. Kim Pan-gon membawa Malaysia lolos ke Piala Asia 2023, yang mana itu keberhasilan pertama mereka dalam 43 tahun terakhir (di luar status tuan rumah pada 2007).

