HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Negara yang Digeser Timnas Indonesia di Ranking FIFA jika Menang atas Turkmenistan dan Brunei, Nomor 1 Tim asal Eropa!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |15:00 WIB
6 Negara yang Digeser Timnas Indonesia di Ranking FIFA jika Menang atas Turkmenistan dan Brunei, Nomor 1 Tim asal Eropa!
Berikut 6 negara yang digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas Turkmenistan dan Brunei. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 6 negara yang digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas Turkmenistan dan Brunei Darussalam akan diulas Okezone. Pada September dan Oktober 2023, Timnas Indonesia akan melakoni tiga pertandingan.

Medio September 2023, Timnas Indonesia akan menjamu Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo. Kemudian pada 12 dan 17 Oktober 2023, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia

(Timnas Indonesia saat menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023)

Menurut perhitungan Okezone, jika Timnas Indonesia menyapu bersih tiga laga di atas dengan kemenangan, skuad Garuda bakal meraup 23,13 poin di ranking FIFA. Kemenangan atas Turkmenistan dihargai 5,41 poin, sedangkan dua kemenangan atas Brunei (17,72 poin).

Jika kondisi di atas terjadi, poin FIFA Timnas Indonesia meningkat dari awalnya 1,047.46 poin menjadi 1,070.59. Kondisi itu membuat Timnas Indonesia bisa naik enam anak tangga dari peringkat 150 ke 144 dunia. Lantas, negara mana saja yang tergeser?

Berikut 6 negara yang digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas Turkmenistan dan Brunei:

6. Hong Kong

Timnas Hong Kong

Hong Kong kini menempati peringkat 149 dunia dengan 1,049.79 poin. Di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung Oktober 2023, Hong Kong berpeluang mendapatkan tambahan 17 poin jika dua kali menang atas Bhutan.

Tambahan poin itu membuat koleksi Hong Kong menjadi 1,066.79 angka. Hanya saja di FIFA Matchday September 2023, Hong Kong berpotensi kehilangan banyak poin, mengingat kerap kali memilih lawan yang levelnya di atas mereka.

5. Liberia

Timnas Liberia

Liberia saat ini menduduki peringkat 148 dunia dengan 1,049.94 angka. Sejauh ini, Liberia baru memiliki jadwal di bulan September 2023.

Sesuai jadwal, Liberia akan bersua tim peringkat empat Piala Dunia 2022, Maroko, di Kualifikasi Piala Afrika 2023. Berhubung dihadapkan dengan tim yang superkuat, potensi Liberia kalah sangat besar. Jika kalah dalam laga ini, Liberia bakal kehilangan dua poin di ranking FIFA.

