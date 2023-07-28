Mantan Striker Manchester United Ini Sebut Cristiano Ronaldo Hijrah ke Arab Saudi karena Uang

MANTAN striker Manchester United, Odion Ighalo, menyebut Cristiano Ronaldo hijrah ke Arab Saudi karena uang. Eks penyerang Al Hilal itu menilai CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- gabung Al Nassr bukan karena kecintaannya terhadap sepakbola.

Sekadar diketahui, Odion Ighalo telah bermain di berbagai liga top Eropa, seperti Spanyol (Granada), Italia (Udinese), dan Inggris (Manchester United). Penyerang 34 tahun itu juga pernah bermain untuk Shanghai Shenhua di China.

Odion Ighalo kemudian menghabiskan kariernya selama enam bulan dengan status pinjaman di Manchester United sejak Januari 2020. Pada Februari 2021, pemain berpaspor Nigeria itu pindah ke Arab Saudi dengan bergabung ke Al Shabab. Dia dikontrak 2,5 tahun.

Kemudian pada Januari 2023, Odion Ighalo menandatangani kontrak dengan Al-Hilal, di mana dia finis sebagai pencetak gol terbanyak Liga Arab Saudi 2022-2023 dengan 24 gol di musim pertamanya. Namun kini, Ighalo tanpa klub setelah meninggalkan Al-Hilal awal musim panas 2023.

Dalam beberapa pekan terakhir, ada banyak pemain yang pindah ke Timur Tengah. Odion Ighalo pun menyatakan bahwa para pemain, termasuk dirinya, hijrah ke Arab Saudi hanya untuk mendapatkan uang.

"Ketika Anda masih muda, ya, Anda bermain untuk gairah. Saat itu, Anda tidak peduli dengan uang. Tapi di usia saya, saya berada di tahap akhir karier saya, saya tidak tahu apakah itu akan menjadi 1, 2 tahun atau kapan Tuhan akan menyuruhnya berhenti. Saya tahu itu tidak akan lebih dari 3 tahun," kata Odion Ighalo, mengutip dari Sportskeeda, Jumat (28/7/2023).