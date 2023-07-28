Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mantan Striker Manchester United Ini Sebut Cristiano Ronaldo Hijrah ke Arab Saudi karena Uang

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |14:20 WIB
Mantan Striker Manchester United Ini Sebut Cristiano Ronaldo Hijrah ke Arab Saudi karena Uang
Cristiano Ronaldo kala membela Al Nassr. (Foto: Al Nassr)
A
A
A

MANTAN striker Manchester United, Odion Ighalo, menyebut Cristiano Ronaldo hijrah ke Arab Saudi karena uang. Eks penyerang Al Hilal itu menilai CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- gabung Al Nassr bukan karena kecintaannya terhadap sepakbola.

Sekadar diketahui, Odion Ighalo telah bermain di berbagai liga top Eropa, seperti Spanyol (Granada), Italia (Udinese), dan Inggris (Manchester United). Penyerang 34 tahun itu juga pernah bermain untuk Shanghai Shenhua di China.

Cristiano Ronaldo

Odion Ighalo kemudian menghabiskan kariernya selama enam bulan dengan status pinjaman di Manchester United sejak Januari 2020. Pada Februari 2021, pemain berpaspor Nigeria itu pindah ke Arab Saudi dengan bergabung ke Al Shabab. Dia dikontrak 2,5 tahun.

Kemudian pada Januari 2023, Odion Ighalo menandatangani kontrak dengan Al-Hilal, di mana dia finis sebagai pencetak gol terbanyak Liga Arab Saudi 2022-2023 dengan 24 gol di musim pertamanya. Namun kini, Ighalo tanpa klub setelah meninggalkan Al-Hilal awal musim panas 2023.

Dalam beberapa pekan terakhir, ada banyak pemain yang pindah ke Timur Tengah. Odion Ighalo pun menyatakan bahwa para pemain, termasuk dirinya, hijrah ke Arab Saudi hanya untuk mendapatkan uang.

"Ketika Anda masih muda, ya, Anda bermain untuk gairah. Saat itu, Anda tidak peduli dengan uang. Tapi di usia saya, saya berada di tahap akhir karier saya, saya tidak tahu apakah itu akan menjadi 1, 2 tahun atau kapan Tuhan akan menyuruhnya berhenti. Saya tahu itu tidak akan lebih dari 3 tahun," kata Odion Ighalo, mengutip dari Sportskeeda, Jumat (28/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642789/luis-diaz-bersinar-di-bayern-munich-trio-mahal-liverpool-malah-melempem-pxl.webp
Luis Diaz Bersinar di Bayern Munich, Trio Mahal Liverpool Malah Melempem
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/01/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Arne Slot Dipecat Liverpool Besok Pagi? Fabrizio Romano Beri Fakta Mangejutkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement