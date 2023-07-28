Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Ungkap Alasan Aaron Suitela Masih Dipertahankan sebagai Satu-satunya Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |14:00 WIB
Bima Sakti Ungkap Alasan Aaron Suitela Masih Dipertahankan sebagai Satu-satunya Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
Aaron Suitela menjadi satu-satunya pemain diaspora yang tersisa di seleksi Timnas Indonesia U-17 (Foto: Instagram/northcotecityfc)
A
A
A

BIMA Sakti ungkap alasan Aaron Suitela masih dipertahankan sebagai satu-satunya pemain diaspora di Timnas Indonesia U-17. Menurut pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, Aaron Suitela memang punya kemampuan.

Timnas Indonesia U-17 sedang melaksanakan pemusatan latihan (TC) sekaligus seleksi jelang Piala Dunia U-17 2023. Aaron Suitela termasuk dalam skuad tersebut.

Timnas Indonesia U-17

Dari 34 daftar nama tersebut, tersapat enam pemain diaspora yang turut dipanggil untuk mengikuti seleksi, yakni Aaron Nathan Ang (FC Nottingen Verbandsliga U-17), Staffan Qabiel Horrito (Sant Cuggat FC Academy), Mahesa Ekayanto (FC Dordrecht), Madrid Augusta (AFC '34 Alkmaar), Aaron Suitela (Bulleen Lions FC) , dan Welber Jardim (Sao Paolo). Namun, kini terlihat hanya Suitela yang masih mengikuti rangkaian TC selagi Welber Jardim masih belum bergabung.

"Dia (Suitela) punya kemauan dan skill-nya masih bisa diperbaiki. Kita lihat nanti di akhir bagaimana," jelas Bima Sakti seusai latihan di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Sementara itu, Jardim sebenarnya masih berada dalam skuad tersebut. Namun, dia masih belum mengikuti sesi sekalipun dalam TC yang telah bergulir selama beberapa pekan ini.

Halaman:
1 2
      
