Takjub Lihat Lemparan Roket di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, German Pezzella Tertarik Ajak Pratama Arhan ke Eropa?

Sekadar diketahui, German Pezzella dimainkan sebagai kapten Timnas Argentina saat melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023.

Bek tengah Real Betis itu tampil selama 90 menit dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 19 Juni 2023 lalu. German Pezzella tampil apik di lini pertahanan hingga membuat La Albiceleste -julukan Argentina- cleansheet dan menang 2-0 atas Timnas Indonesia.

Namun siapa sangka, German Pezzella sempat keteteran ketika Pratama Arhan masuk di babak kedua dan melakukan beberapa lemparan ke dalan yang mematikan. Bahkan, lemparan bek kiri Timnas Indonesia itu sempat nyaris berbuah gol.

Salah satunya terjadi pada menit ke-53. Kala itu, lemparan roket Pratama Arhan yang disundul Elkan Baggott membuat bola meluncur tajam ke gawang Argentina. Beruntung, kiper Timnas Argentina, Emiliano Martinez, dengan sigap menepis bola sehingga gawangnya tidak kebobolan.

Belum lama ini, German Pezzella mengenang laga Timnas Indonesia vs Argentina dan mengakui takjub melihat lemparan roket Pratama Arhan yang berbahaya dan sempat mengancam gawang timnya. Pemain 32 tahun itu menilai skill lemparan roket Pratama Arhan sangat bisa dijadikan sebagai taktik untuk mencetak gol.

"Memang kalo kita lihat ulang (lemparan Pratama Arhan), itu lemparan berbahaya, karena terjatuh di tempat berbahaya, sulit sekali untuk dihalau," kata German Pezzella kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (27/7/2023).