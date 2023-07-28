Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Ahmet Atayev, Pemain Top Timnas Turkmenistan yang Pernah Berkarier di Arema FC dan Persela Lamongan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |13:24 WIB
Profil Ahmet Atayev, Pemain Top Timnas Turkmenistan yang Pernah Berkarier di Arema FC dan Persela Lamongan
Ahmet Atayev kala membela Arema FC. (Foto: Instagram/@ahmed_atayev)
A
A
A

PROFIL Ahmet Atayev, pemain top Timnas Turkmenistan yang pernah berkarier di Arema FC dan Persela Lamongan akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Timnas Turkmenistan dipastikan akan jadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023.

Sesuai jadwal, laga tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada 8 September 2023. Saat ini, Turkmenistan berada di peringkat 138 dunia. Mereka unggul 12 peringkat atas Timnas Indonesia yang berada di peringkat 150 dunia.

Ahmet Atayev

Secara head to head, Timnas Indonesia telah menghadapi Turkmenistan dengan hasil positif. Dalam empat pertemuan sebelumnya, Skuad Garuda berhasil meraih 2 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan melawan tim Asia Tengah tersebut.

Menariknya, ada salah satu pemain top Timnas Turkmenistan yang sempat merasakan atmosfer kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia, yakni Liga 1 2017-2018. Pemain bintang Timnas Turkmenistan yang dimaksud adalah Ahmet Atayev.

Kapten Timnas Turkmenistan itu menjalani debutnya di Indonesia bersama Arema FC pada 2017 saat usianya masih 26 tahun. Bersama Arema FC, Atayev total mencatat empat gol dan lima assist untuk klub berjuluk Singo Edan itu sejak musim 2017.

Telusuri berita bola lainnya
