Jelang Lawan Timnas Indonesia, Vietnam Tantang Korea Selatan di FIFA Matchday Oktober 2023

JELANG lawan Timnas Indonesia, Vietnam tantang Korea Selatan di FIFA Matchday Oktober 2023. Kabar ini disampaikan oleh akun Twitter yang kerap memberikan informasi seputar sepakbola Asia Tenggara yakni @theaseanball.

Dalam laporannya, @theaseanball mengklaim Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) telah memilih Korea Selatan sebagai lawan The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- di FIFA Matchday Oktober 2023. Laga uji coba itu sebagai persiapan mereka sebelum menghadapi babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) telah mengumumkan bahwa untuk mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026, Timnas Vietnam akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Korea Selatan," tulis laporan @theaseanball.

Di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Vietnam tergabung di Grup F bersama Irak, Filipina dan pemenang antara Timnas Indonesia atau Brunei Darussalam. Kepastian itu berdasarkan drawing babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis (27/7/2023).

Berbeda dengan Vietnam yang otomatis langsung lolos ke babak kedua, Timnas Indonesia lebih dulu harus mengalahkan Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam akan digelar dua leg yakni pada 12 dan 17 Oktober 2023.