HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pesepakbola Top yang Sempat Mengalami Kesehatan Mental, Nomor 1 Hampir Raih Ballon dOr!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |11:51 WIB
7 Pesepakbola Top yang Sempat Mengalami Kesehatan Mental, Nomor 1 Hampir Raih Ballon dOr!
Berikut 7 pesepakbola yang sempat terkena masalah mental. (Foto: Twitter/@gianluigibuffon)
SEBANYAK 7 pesepakbola top sempat mengalami kesehatan mental. Ada berbagai hal yang menjadi latar belakang hal tersebut. Beberapa di antaranya karena trauma masa kecil, namun yang lainnya adalah karena cemoohan dari para suporter.

Tidak dapat dipungkiri, tidak seperti cedera fisik yang selalu terlihat dan diberitakan di mana-mana, gangguan psikis para pemain sepakbola tidak pernah mendapat sorotan sedikit pun. Padahal, isu kesehatan mental yang terjadi pada para pemain sepakbola juga sangat berbahaya.

Para penderita gangguan kesehatan mental yang tidak mampu menghadapinya dapat melampiaskannya pada hal-hal seperti alkohol ataupun obat-obatan yang berakibat menyakiti diri sendiri.

Berikut 7 pesepakbola top sempat mengalami kesehatan mental:

7. Danny Rose

Danny Rose

Danny Rose adalah pemain berposisi fullback kiri yang besar bersama Tottenham Hotspur. Semasa ditangani Jose Mourinho pada 2020-2021, menit bermain Danny Rose sangat terbatas. Bahkan ia diturunkan ke Tottenham Hotspur U-21.

Seringnya dicadangkan membuat pikiran negatif menghantui Danny Rose. Ditambah dengan masalah pribadi, Danny Rose terkena gangguan mental. Beruntung, Danny Rose kemudian keluar dari masalah itu setelah berkenan berbicara tentang kesehatan mentalnya. Sekarang, ia berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Watford.

6. Michael Carrick

Michael Carrick

Tidak banyak yang menyangka jika pemain sekelas Michael Carrick dapat mengalami gangguan kesehatan mental. Namun, hal ini benar-benar terjadi, tepatnya setelah setan merah kalah dari Barcelona di Final Liga Champions 2008-2009.

Akibat kekalahan tersebut, mental Carrick benar-benar terguncang. Bahkan, butuh waktu hingga dua tahun lamanya sampai dirinya benar-benar pulih.

Halaman:
1 2 3
      
