Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Harus Waspada, Brunei Darussalam Punya Penyerang Ganas yang Main di Liga Singapura!

PELATIH Timnas Indonesia Shin Tae-yong harus waspada kepada Timnas Brunei Darussalam. Sebab, Brunei Darussalam memiliki seorang penyerang ganas yang main di Liga Singapura, yaitu Hakeme Yazid Said.

Undian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk babak pertama dan kedua telah dilangsungkan pada Kamis (27/7/2023) kemarin. Hasilnya, Timnas Indonesia bakal menghadapi Brunei Darussalam terlebih dulu di babak pertama.

Menimbang kekuatan kedua tim di atas kertas, maka Timnas Indonesia adalah favorit. Superioritas skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – atas Brunei terlihat pada pertemuan terakhir mereka di Piala AFF 2022.

Pada saat itu, Timnas Indonesia menang telak dengan skor 7-0. Namun, Timnas Brunei Darussalam nyatanya memiliki senjata yang tak bisa diremehkan.

Mereka memiliki seorang penyerang yang ganas dalam diri Hakeme Yazid Said. Pemain berusia 20 tahun itu merupakan penyerang untuk klub Brunei DPMM FC yang bermain di Liga Singapura.