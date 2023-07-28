Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Kesal Pernah Difitnah Juru Taktik Brunei Darussalam Mario Rivera?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |11:01 WIB
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Kesal Pernah Difitnah Juru Taktik Brunei Darussalam Mario Rivera?
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bakal bersua dengan Mario Rivera lagi (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kesal pernah difitnah juru taktik Brunei Darussalam, Mario Rivera? Sekadar diketahui, Mario Rivera pernah marah setelah Brunei Darussalam dibantai 0-7 oleh Timnas Indonesia di laga Grup A Piala AFF 2022 pada Senin 26 Desember 2022 lalu.

Saat itu, Mario Rivera menyebut kepemimpinan wasit dan hakim garis tidak adil. Bahkan, ia menuduh wasit dan hakim garis yang kebetulan asal Korea Selatan, bakal ditraktir pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kelar pertandingan. Dengan kata lain, Shin Tae-yong difitnah oleh Mario Rivera.

Mario Rivera

"Pada menit kelima, Anda bisa melihat hakim garis tertawa bersama pelatih Indonesia karena keduanya orang Korea Selatan. Ini sulit dipercaya. Mereka tidak menghormati sepak ola dan para pemain," ujar Mario Rivera pada 2022 lalu, dilansir dari kanal Youtube Harimau Malaya.

"Mungkin karena mereka sama-sama orang Korea, mereka bisa saling berbicara, namun (seharusnya) tidak saling tertawa. Mungkin setelah ini mereka akan bertemu di Restoran Korea dan ditraktir oleh pelatih Indonesia. Buat saya ini tidak dapat dipercaya," tambahnya.

Setelah difitnah, apakah Shin Tae-yong kesal terhadap juru taktik Brunei Darussalam, Mario Rivera itu? Dan apakah ahli strategi asal Korea Selatan itu ingin balas dendam? Tentunya, tidak ada yang tahu jawaban dari pertanyaan ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
