Main Tarkam, Kecepatan Lari Mantan Pemain Timnas Indonesia Okto Maniani Dapat Pujian

MAIN Tarkam (antar kampung), kecepatan lari mantan pemain Timnas Indonesia, Okto Maniani, dapat pujian. Dalam unggahan akun TikTok @meong_congkokkk, dijelaskan bahwa eks winger Timnas Indonesia itu bermain di klub tarkam yang ada di Bojong Leles, Lebak, Banten.

Terlihat, Okto Maniani mendapat kesempatan diberi umpan oleh rekan setimnya ketika melakukan serangan ke area pertahanan lawan. Sontak, pemain 32 tahun kelahiran Raja Ampat itu langsung melakukan sprint untuk mengejar bola.

Meski kini telah memiliki tubuh yang agak berbobot, Okto Maniani masih bisa menjangkau bola yang diumpan oleh rekan setimnya dengan kecepatan dan kontrol bola yang dimilikinya. Sayangnya, pemain asal Papua itu justru dianggap terjebak offside.

"Angkat bola langsung kepada Okto. Mampukah Okto. Cukup baik kontrol bolanya. Namun lagi-lagi kali ini (terjebak offside) dua langkah. Eks Timnas Indonesia yang juga lulusan SAD Uruguay," ungkap salah komentator laga tersebut, mengutip dari @meong_congkokkk, Jumat (28/7/2023).

Kendati offside, kecepatan lari mantan pemain Timnas Indonesia itu mendapatkan pujian dari netizen. Okto Maniani dinilai masih memiliki sprint yang stabil meski usianya sudah menua dan tubuhnya sudah mengembang.