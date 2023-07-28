Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beda Pandangan Media Malaysia dan Vietnam soal Kiprah Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Mana yang Jadi Kenyataan?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |10:31 WIB
Beda Pandangan Media Malaysia dan Vietnam soal Kiprah Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Mana yang Jadi Kenyataan?
Beda pandangan media Malaysia dan Vietnam soal Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

BEDA pandangan media Malaysia dan Vietnam soal kiprah Timnas Indonesia di Kualifkasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia dan 45 negara Asia lain sudah mengetahui siapa lawan mereka di Kualifkasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sebab, Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) sudah menggelar drawing Kualifkasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 27 Juli 2023 siang dan sore WIB. Hasil dalam drawing tersebut, Timnas Indonesia dipertemukan dengan Brunei Darussalam di babak pertama Kualifkasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia

(Media Malaysia puji Timnas Indonesia. (Foto: Makan Bola)

Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussaalam digelar dua leg, yakni pada 12 dan 17 Oktober 2023. Di atas kertas, Timnas Indonesia bisa mengatasi perlawanan Brunei, tim yang menempati peringkat 191 dunia.

"(Timnas) Indonesia Menghadapi Jalan Mudah ke Piala Dunia. Menghadapi Brunei, Indonesia tentu menjadi tim favorit juara (menang)," tulis Makan Bola dalam artikel yang mereka buat.

Jika menang atas Brunei, Timnas Indonesia lolos ke babak kedua Kualifkasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ini, skuad asuhan Shin Tae-yong sudah ditunggu tiga tim lain penghuni Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Irak, Vietnam dan Filipina.

Media Vietnam, The Thao 247, menilai Timnas Vietnam akan memberi perlawanan sengit kepada Irak. Sementara kontra Timnas Indonesia dan Filipina, The Thao 247 memprediksi Vietnam akan memenangkan pertandingan.

