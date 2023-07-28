Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ji Da Bin Beberkan Dampak yang Dibawa Para Pemain Diaspora ke Timnas Indonesia U-17

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |10:31 WIB
Ji Da Bin Beberkan Dampak yang Dibawa Para Pemain Diaspora ke Timnas Indonesia U-17
Ji Da Bin sebut para pemain diaspora memberikan dampak positif (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JI Da Bin beberkan dampak yang dibawa para pemain diaspora ke Timnas Indonesia U-17. Menurut penggawa Timnas Indonesia U-17 tersebut, para pemain diaspora memberikan pelajaran yang cukup baik.

Bima Sakti sedang mempersiapkan skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – untuk Piala Dunia U-17 2023. Ada 34 pemain yang sedang melaksanakan pemusatan latihan (TC) sekaligus seleksi pada saat ini.

Timnas Indonesia U-17

"Ya, mereka (pemain diaspora) sangat bantu karena mereka juga berlatih di Eropa, jadi sepak bola Eropa kita bisa belajar dari mereka juga, begitu," ungkap Ji Da Bin kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Ada enam pemain diaspora yang dipanggil oleh Bima Sakti. Mereka adalah Welber Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Qabiel, Aaron Liam, dan Aaron Nathan. Namun, empat di antaranya didegradasi, menyisakan hanya Aaron Liam selagi Welber Jardim masih belum bergabung.

Ji Da Bin menuturkan bahwa dirinya cukup dekat dengan Liam selama TC di Senayan, Jakarta. Dia juga mengungkapkan bahwa di luar lapangan kerap bermain bersama.

"Aaron (Liam) yang dari Australia itu sangat dekat dengan saya. Kami bergaul, di luar lapangan dan di dalam lapangan juga kita gaul sama mereka," kata Ji Da Bin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182855/media_vietnam_bangga_timnas_indonesia_u_17_cetak_sejarah_di_piala_dunia_u_17_2025_pssi-RJif_large.jpg
Media Vietnam Takjub Timnas Indonesia U-17 Cetak Sejarah di Piala Dunia U-17 2025: Bikin Bangga Asia Tenggara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182847/timnas_mali_u_17_bisa_bantu_timnas_indonesia_u_17_lolos_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_fifacom-y9uK_large.jpg
Lagi Jadi Bestie, Mali U-17 Bantu Timnas Indonesia U-17 Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182840/timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_honduras_u_17-eRly_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Harap-Harap Cemas Usai Menang atas Honduras, Tunggu Nasib Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182837/penampakan_klasemen_peringkat_3_terbaik_piala_dunia_u_17_2025_jika_paraguay_dan_arab_saudi_kalah_selisih_6_gol_malam_ini_timnasindonesia-XASP_large.jpg
Penampakan Klasemen Peringkat 3 Terbaik Piala Dunia U-17 2025 jika Arab Saudi dan Paraguay Kalah 6 Gol: Timnas Indonesia U-17 Lolos!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/50/1642603/conor-benn-diprediksi-robohkan-chris-eubank-jr-saat-rematch-dzi.webp
Conor Benn Diprediksi Robohkan Chris Eubank Jr saat Rematch
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/suporter_timnas_indonesia_u_17_mengundang_pujian_d.jpg
Nova Arianto Takjub dengan Dukungan Fantastis Suporter Garuda di Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement