Ji Da Bin Beberkan Dampak yang Dibawa Para Pemain Diaspora ke Timnas Indonesia U-17

JI Da Bin beberkan dampak yang dibawa para pemain diaspora ke Timnas Indonesia U-17. Menurut penggawa Timnas Indonesia U-17 tersebut, para pemain diaspora memberikan pelajaran yang cukup baik.

Bima Sakti sedang mempersiapkan skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – untuk Piala Dunia U-17 2023. Ada 34 pemain yang sedang melaksanakan pemusatan latihan (TC) sekaligus seleksi pada saat ini.

"Ya, mereka (pemain diaspora) sangat bantu karena mereka juga berlatih di Eropa, jadi sepak bola Eropa kita bisa belajar dari mereka juga, begitu," ungkap Ji Da Bin kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Ada enam pemain diaspora yang dipanggil oleh Bima Sakti. Mereka adalah Welber Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Qabiel, Aaron Liam, dan Aaron Nathan. Namun, empat di antaranya didegradasi, menyisakan hanya Aaron Liam selagi Welber Jardim masih belum bergabung.

Ji Da Bin menuturkan bahwa dirinya cukup dekat dengan Liam selama TC di Senayan, Jakarta. Dia juga mengungkapkan bahwa di luar lapangan kerap bermain bersama.

"Aaron (Liam) yang dari Australia itu sangat dekat dengan saya. Kami bergaul, di luar lapangan dan di dalam lapangan juga kita gaul sama mereka," kata Ji Da Bin.