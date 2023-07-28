Jadwal Timnas Indonesia jika Lolos ke Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Langsung Tandang ke Irak!

Timnas Indonesia bakal hadapi Irak di laga pertama jika lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Foto: PSSI)

JADWAL Timnas Indonesia jika lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dibahas di sini. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – akan langsung menghadapi Irak di laga pertama.

Undian babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk putaran pertama dan kedua sudah diketahui. AFC telah melaksanakan undian tersebut pada Kamis (27/7/2023) kemarin.

Hasilnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua pertandingan kontra Brunei rencananya akan dimainkan pada 12 dan 17 Oktober 2023.

Timnas Indonesia boleh jadi bergembira karena Brunei Darussalam jauh lebih lemah di atas kertas. Dalam pertemuan terakhir kedua tim di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia menang telak 7-0.

Dengan asumsi sukses melewati babak pertama, maka Timnas Indonesia akan tampil di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil undian telah diketahui dengan Indonesia berada di Grup F bersama Vietnam, Irak, dan Filipina.

Vietnam dan Filipina adalah dua lawan yang familiar, layaknya Brunei, karena sering dihadapi di Piala AFF. Di sisi lain, Irak bukanlah lawan yang patut diremehkan.

Jika lolos ke putaran kedua, maka Timnas Indonesia akan bertandang untuk menghadapi Irak di laga pertama pada 16 November 2023. Di laga kedua, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Filipina pada 21 November 2023.