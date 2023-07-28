Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Semuanya Lebih Lemah ketimbang Vietnam!

MEDIA Vietnam, The Thao 247, meremehkan Timnas Indonesia yang kemungkinan satu grup dengan Timnas Vietnam di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Thao 247 menyebut, kekuatan Timnas Vietnam lebih kuat ketimbang tiga negara Asia Tenggara lain yang tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Filipina dan pemenang laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam.

Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) baru saja melakukan undian Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia harus tampil dari babak pertama karena hanya menempati peringkat 28 Asia.

Di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam laga kandang dan tandang yang berlangsung pada 12 dan 17 Oktober 2023. Pemenang laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam akan lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di babak kedua, tim pemenang akan tergabung di Grup F yang berisikan Irak, Vietnam dan Filipina. Selain Irak, itu berarti ada empat negara Asia Tenggara yakni Vietnam, Filipina dan pemenang laga Timnas Indonesia dan Brunei.

The Thao 247 memandang, hanya Irak yang berpotensi memberi kesulitan kepada Timnas Vietnam. Sementara itu, Filipina maupun pemenang laga Timnas Indonesia atau Brunei Darussalam takkan bisa berbuat banyak saat bersua Golden Star –julukan Timnas Vietnam.

“Vietnam berada di grup mudah pada Kualifikasi Piala Dunia 2026,” tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang mereka buat.