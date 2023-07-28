Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Semuanya Lebih Lemah ketimbang Vietnam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |09:48 WIB
Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Semuanya Lebih Lemah ketimbang Vietnam!
Media Vietnam remehkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: VFF)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, meremehkan Timnas Indonesia yang kemungkinan satu grup dengan Timnas Vietnam di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Thao 247 menyebut, kekuatan Timnas Vietnam lebih kuat ketimbang tiga negara Asia Tenggara lain yang tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Filipina dan pemenang laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam.

Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) baru saja melakukan undian Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia harus tampil dari babak pertama karena hanya menempati peringkat 28 Asia.

Media Vietnam remehkan Timnas Indonesia

(Media Vietnam remehkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: The Thao 247)

Di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam laga kandang dan tandang yang berlangsung pada 12 dan 17 Oktober 2023. Pemenang laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam akan lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di babak kedua, tim pemenang akan tergabung di Grup F yang berisikan Irak, Vietnam dan Filipina. Selain Irak, itu berarti ada empat negara Asia Tenggara yakni Vietnam, Filipina dan pemenang laga Timnas Indonesia dan Brunei.

The Thao 247 memandang, hanya Irak yang berpotensi memberi kesulitan kepada Timnas Vietnam. Sementara itu, Filipina maupun pemenang laga Timnas Indonesia atau Brunei Darussalam takkan bisa berbuat banyak saat bersua Golden Star –julukan Timnas Vietnam.

“Vietnam berada di grup mudah pada Kualifikasi Piala Dunia 2026,” tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang mereka buat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182668/park_hang_seo-iVvs_large.jpg
Hamka Hamzah Nilai Park Hang-seo Cocok Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182696/hamka_hamza_mendorong_agar_bojan_hodak_jadi_pelatih_timnas_indonesia-tYqV_large.jpg
Hamka Hamzah Dorong Bojan Hodak Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Kenapa Tidak Dicoba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182516/dean_james_bobol_gawang_feyenoord_rotterdam_dan_bantu_go_ahead_eagles_menang_2_1_gaeagles-2z6o_large.jpg
Update Abroad Pemain Timnas Indonesia: Dean James Bobol Gawang Feyenoord Rotterdam, Calvin Verdonk Kartu Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182494/timnas_indonesia_absen_di_fifa_matchday_november_2025_pssi-Z5FT_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Absen di FIFA Matchday November 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/49/1642479/rifat-dan-el-mayka-sungkarjadi-yang-tercepat-di-grup-r-kejurnas-sprint-rally-2025-putaran-6-uxv.webp
Rifat dan El Mayka SungkarÂ Jadi yang Tercepat di Grup R Kejurnas Sprint Rally 2025 Putaran 6
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/gelandang_como_1907_nico_paz_foto_como_1907.jpg
Profil dan Biodata Nico Paz, Gelandang Como 1907 Punya Masa Depan Cerah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement