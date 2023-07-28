Penyebab Timnas Indonesia Berpotensi Lolos ke Piala Asia 2027 Tahun Depan

PENYEBAB Timnas Indonesia berpotensi lolos ke Piala Asia 2027 tahun depan akan diulas Okezone. Bukannya Piala Asia 2027 yang digelar di Arab Saudi dilangsungkan empat tahun lagi? Kok bisa Timnas Indonesia memesan tempat di putaran final tahun depan? Begini penjelasannya.

Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) baru saja menggelar drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi yang belum tahu, AFC menggabungkan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan Kualifikasi Piala Asia 2027.

Timnas Indonesia lebih dulu bersua Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 12 dan 17 Oktober 2023. Jika menang agregat atas Brunei, Timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di babak ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dilangsungkan dari November 2023 hingga Juni 2024.

Format babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menggunakan sistem round robin. Hal itu berarti, masing-masing tim akan saling bertemu satu sama lain dengan menggunakan format kandang dan tandang.

Nantinya, masing-masing tim akan melakoni enam pertandingan. Tim yang finis di posisi satu dan dua tak hanya lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, juga otomatis melaju ke Piala Asia 2027!