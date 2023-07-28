Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Timnas Indonesia Berpotensi Lolos ke Piala Asia 2027 Tahun Depan

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |09:01 WIB
Penyebab Timnas Indonesia Berpotensi Lolos ke Piala Asia 2027 Tahun Depan
Timnas Indonesia berpotensi lolos ke Piala Asia 2027 tahun depan. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB Timnas Indonesia berpotensi lolos ke Piala Asia 2027 tahun depan akan diulas Okezone. Bukannya Piala Asia 2027 yang digelar di Arab Saudi dilangsungkan empat tahun lagi? Kok bisa Timnas Indonesia memesan tempat di putaran final tahun depan? Begini penjelasannya.

Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) baru saja menggelar drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi yang belum tahu, AFC menggabungkan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan Kualifikasi Piala Asia 2027.

Timnas Indonesia

Timnas Indonesia lebih dulu bersua Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 12 dan 17 Oktober 2023. Jika menang agregat atas Brunei, Timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di babak ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dilangsungkan dari November 2023 hingga Juni 2024.

Format babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menggunakan sistem round robin. Hal itu berarti, masing-masing tim akan saling bertemu satu sama lain dengan menggunakan format kandang dan tandang.

Nantinya, masing-masing tim akan melakoni enam pertandingan. Tim yang finis di posisi satu dan dua tak hanya lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, juga otomatis melaju ke Piala Asia 2027!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182668/park_hang_seo-iVvs_large.jpg
Hamka Hamzah Nilai Park Hang-seo Cocok Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182696/hamka_hamza_mendorong_agar_bojan_hodak_jadi_pelatih_timnas_indonesia-tYqV_large.jpg
Hamka Hamzah Dorong Bojan Hodak Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Kenapa Tidak Dicoba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182516/dean_james_bobol_gawang_feyenoord_rotterdam_dan_bantu_go_ahead_eagles_menang_2_1_gaeagles-2z6o_large.jpg
Update Abroad Pemain Timnas Indonesia: Dean James Bobol Gawang Feyenoord Rotterdam, Calvin Verdonk Kartu Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182494/timnas_indonesia_absen_di_fifa_matchday_november_2025_pssi-Z5FT_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Absen di FIFA Matchday November 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642509/legenda-mu-patrice-evra-menyapa-fans-dan-meriahkan-liga-kita-festival-di-jakarta-lsr.webp
Legenda MU Patrice Evra Menyapa Fans dan Meriahkan Liga Kita Festival di Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/suporter_timnas_indonesia_u_17_mengundang_pujian_d.jpg
Nova Arianto Takjub dengan Dukungan Fantastis Suporter Garuda di Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement