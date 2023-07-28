Kenang Laga Argentina vs Indonesia, German Pezzella Puji Asnawi Mangkualam

BEK Tim Nasional (Timnas) Argentina, German Pezzella, berkesan dengan permainan yang ditunjukkan Asnawi Mangkualam. Menurut Pezzella, Asnawi mampu menjadi palang pintu solid Skuad Garuda.

Pezzella hadir dalam virtual call bersama sejumlah awak media yang diselenggarakan oleh Footballicious, Kamis (27/7/2023) sore WIB. Dalam acara daring itu, Pezzella berbicara banyak hal, termasuk mengenang saat bertanding melawan Timnas Indonesia.

Diketahui, Timnas Argentina berhasil mengunci kemenangan atas Indonesia dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 19 Juni 2023 silam. Dalam pertandingan itu, Pezzella bermain sejak awal.

Bek Real Betis itu pun sempat berhadapan dengan beberapa penyerang Timnas Indonesia, salah satunya Rafael Struick. Namun, Pezzella juga memperhatikan performa yang ditampilkan oleh Asnawi Mangkualam.

Menurut Pezzella, pemain Jeonnam Dragons itu mampu menampilkan permainan yang solid dan menjalankan tugasnya dengan baik sebagai kapten. Penampilan solid dan berani itu, menurut Pezzella, diperlihatkan oleh Asnawi hingga babak kedua.

“Jadi menurut saya, kami tahu kalau Indonesia tidak gampang saat melawan Argentina, tapi Asnawi sebagai kapten menjalankan tugasnya dengan baik,” kata Pezzella kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (27/7/2023).