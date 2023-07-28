Ranking FIFA: Penyebab Poin Kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam Beda Tipis dengan Argentina

Timnas Indonesia akan bertemu Brunei di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

PENYEBAB poin kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beda tipis dengan laga kontra Argentina di FIFA Matchday akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia akan bersua Brunei di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan pada 12 dan 17 Oktober 2023.

Timnas Indonesia lebih dulu menjamu Brunei pada 12 Oktober 2023. Lima hari berselang giliran Brunei yang menjadi tuan rumah.

Di atas kertas, skuad Garuda bisa mengatasi Brunei. Terbaru di Piala AFF 2022, skuad asuhan Shin Tae-yong menggilas Brunei dengan skor 7-0!

Kemenangan atas Brunei berpotensi mendongrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Menurut perhitungan laman Footy Ranking, satu kemenangan atas Brunei membuat skuad Garuda mendapatkan 8,9 poin di ranking FIFA.

Poin di atas termasuk besar. Sebab, jika Timnas Indonesia mengalahkan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 saja, koleksi poin yang didapatkan skuad Garuda hanya di angka 9,55.

Kemudian pertanyaan muncul, kok bisa perolehan poin kemenangan yang didapatkan Timnas Indonesia kontra Brunei dan Argentina hanya beda tipis? Bukannya peringkat FIFA juga dijadikan tolok ukur? (Brunei kini menempati peringkat 191 dunia, sedangkan Argentina di posisi 1 dunia).