Kalah Main Bola Lawan Denny Sumargo, Asisten Shin Tae-yong Disuruh Push Up!

Asisten Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo, diminta push up karena kalah main bola dari Denny Sumargo. (Foto: TikTok/@seo_jeongseok)

KALAH main bola lawan Denny Sumargo, asisten atau penerjemah Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Jeong Seok-seo alias Jeje, disuruh push up! Kalah yang dimaksud, Jeje tidak mampu melepaskan tendangan yang wajib diarahkan ke tiang gawang atas (mistar gawang).

Momen tersebut diunggah penerjemah Shin Tae-yong itu di akun TikTok pribadinya, @seo_jeongseok. Dalam unggahannya, Jeje memberikan tantangan kepada Denny Sumargo yakni menendang bola ke tiang gawang bagian atas.

(Jeong Seok-seo saat hendak melepaskan tendangan)

"Di luar kotak penalti, kita kenain tiang gawang atas. Yang atas ya bukan samping," ungkap Jeje kepada Denny Sumargo, dikutip dari akun TikTok pribadinya, @seo_jeongseok, Jumat (28/7/2023).

"Aduh, mau ngetes gue nih," timpal Denny Sumargo.

"Kalau kalah kamu push up ya. Kalau saya kalah saya gak push up," tambah eks pebasket yang kini jadi selebritis itu.

Keduanya pun bergantian melakukan tendangan dari luar kotak penalti di lapangan mini soccer. Denny Sumargo lebih dulu ancang-ancang mengambil bola dan menendangnya. Namun, percobaan pria yang akrab disebut pebasket sombong itu gagal mengenai tiang gawang atas.

Selanjutnya giliran Jeje, yang juga gagal dalam melepaskan tembakan tepat sasaran ke tiang gawang atas. Bola yang ditendang Jeje itu tidak terlalu mengangkat sama seperti yang dilepaskan Denny Sumargo.