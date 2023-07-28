Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Vietnam, Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong Cetak Sejarah di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |05:45 WIB
Gara-Gara Vietnam, Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong Cetak Sejarah di Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Timnas Indonesia dan Vietnam bakal bertemu di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. (Foto: VFF)
A
A
A

BERKAT Timnas Vietnam, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong cetak sejarah di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Dalam drawing yang dilakukan Konfederasi Sepakbola Asia pada Kamis 27 Juli 2023 siang WIB, Timnas Indonesia dihadapkan dengan Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Menggunakan format laga kandang dan tandang pada 12 dan 17 Oktober 2023, tim yang unggul agregat akan lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, Timnas Indonesia bisa mengatasi perlawanan Brunei dengan skor meyakinkan.

Timnas Indonesia vs Vietnam

(Jika lolos ke babak kedua, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam)

Terbaru, saat bersua di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menang 7-0 atas Brunei Darussalam. Jika menang atas Brunei, Timnas Indonesia akan tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak, Vietnam dan Filipina.

Timnas Indonesia patut bersyukur tergabung di grup yang satu ini. Jika tergabung di Grup C, Timnas Indonesia harus bentrok dengan Korea Selatan, China dan Thailand. Begitu juga Grup E yang berisikan Iran, Uzbekistan dan Turkmenistan.

Melihat calon lawan di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bisa dibilang hanya Irak yang levelnya di atas Timnas Indonesia. Untuk Vietnam, performa mereka tak terlalu istimewa di bawah asuhan Phillipe Troussier.

Ambil contoh di SEA Games 2023. Timnas Vietnam U-22 asuhan Philippe Troussier dibuat tak berdaya dengan takluk 2-3 dari Timnas Indonesia U-22 asuha Indra Sjafri. Padahal, saat itu Timnas Indonesia U-22 bermain dengan 10 orang sejak awal babak kedua. Performa Vietnam era Philippe Troussier masih kalah bagus ketimbang saat dibesut Park Hang-seo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182668/park_hang_seo-iVvs_large.jpg
Hamka Hamzah Nilai Park Hang-seo Cocok Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182696/hamka_hamza_mendorong_agar_bojan_hodak_jadi_pelatih_timnas_indonesia-tYqV_large.jpg
Hamka Hamzah Dorong Bojan Hodak Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Kenapa Tidak Dicoba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182516/dean_james_bobol_gawang_feyenoord_rotterdam_dan_bantu_go_ahead_eagles_menang_2_1_gaeagles-2z6o_large.jpg
Update Abroad Pemain Timnas Indonesia: Dean James Bobol Gawang Feyenoord Rotterdam, Calvin Verdonk Kartu Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182494/timnas_indonesia_absen_di_fifa_matchday_november_2025_pssi-Z5FT_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Absen di FIFA Matchday November 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642477/hasil-kualifikasi-piala-dunia-2026-timnas-amputasi-indonesia-takluk-dari-irak-iei.webp
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Amputasi Indonesia Takluk dari Irak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/26/pembalap_red_bull_ktm_tech_3_maverick_vinales.jpg
Resmi! Maverick Vinales Comeback di MotoGP Valencia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement