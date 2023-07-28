Gara-Gara Vietnam, Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong Cetak Sejarah di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Timnas Indonesia dan Vietnam bakal bertemu di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. (Foto: VFF)

BERKAT Timnas Vietnam, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong cetak sejarah di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Dalam drawing yang dilakukan Konfederasi Sepakbola Asia pada Kamis 27 Juli 2023 siang WIB, Timnas Indonesia dihadapkan dengan Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Menggunakan format laga kandang dan tandang pada 12 dan 17 Oktober 2023, tim yang unggul agregat akan lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, Timnas Indonesia bisa mengatasi perlawanan Brunei dengan skor meyakinkan.

(Jika lolos ke babak kedua, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam)

Terbaru, saat bersua di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menang 7-0 atas Brunei Darussalam. Jika menang atas Brunei, Timnas Indonesia akan tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak, Vietnam dan Filipina.

Timnas Indonesia patut bersyukur tergabung di grup yang satu ini. Jika tergabung di Grup C, Timnas Indonesia harus bentrok dengan Korea Selatan, China dan Thailand. Begitu juga Grup E yang berisikan Iran, Uzbekistan dan Turkmenistan.

Melihat calon lawan di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bisa dibilang hanya Irak yang levelnya di atas Timnas Indonesia. Untuk Vietnam, performa mereka tak terlalu istimewa di bawah asuhan Phillipe Troussier.

BACA JUGA: Harapan Pemain Persija Jakarta Setelah Timnas Indonesia Hadapi Brunei di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ambil contoh di SEA Games 2023. Timnas Vietnam U-22 asuhan Philippe Troussier dibuat tak berdaya dengan takluk 2-3 dari Timnas Indonesia U-22 asuha Indra Sjafri. Padahal, saat itu Timnas Indonesia U-22 bermain dengan 10 orang sejak awal babak kedua. Performa Vietnam era Philippe Troussier masih kalah bagus ketimbang saat dibesut Park Hang-seo.