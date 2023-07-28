Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harapan Pemain Persija Jakarta Setelah Timnas Indonesia Hadapi Brunei di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |05:05 WIB
Harapan Pemain Persija Jakarta Setelah Timnas Indonesia Hadapi Brunei di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Rio Fahmi (kiri) mengumbar harapan kepada Timnas Indonesia yang turun di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)
FULLBACK Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi, mengumbar harapan setelah tahu Timnas Indonesia bakal menghadapi Brunei di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia berharap skuad asuhan Shin Tae-yong dapat bermain optimal sehingga melaju jauh di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dalam drawing yang dilakukan AFC pada Kamis 27 Juli 2023 siang WIB, Timnas Indonesia dipertemukan dengan Brunei. Di atas kertas, skuad Garuda bisa mengatasi Brunei dalam laga yang digelar pada 12 dan 17 Oktober 2023.

Timnas Indonesia vs Brunei

(Timnas Indonesia akan bersua Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia)

Jika menang agregat atas Brunei, Timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ini, Timnas Indonesia sudah ditunggu tiga lawan yang levelnya jauh di atas Brunei, yakni Iran, Vietnam dan Filipina.

"Siapa pun lawannya saya berharap bisa memaksimalkan kesempatan itu karena bisa jadi motivasi lagi ke depannya kalau kita memenangkan pertandingan setelah itu kita lolos, kalau tidak salah tergabung sama Irak dan Vietnam," kata Rio Fahmi kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta pada Kamis 27 Juli 2023.

"Bismillah kita bisa menang dan sukses (juga) di Piala Asia," sambungnya.

