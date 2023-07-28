Advertisement
LIGA INDONESIA

Ultras Gresik Lahir Tahun Berapa? Simak Sejarahnya di Sini

Cahyo Yulianto-Jum'at, 28 Juli 2023 |22:23 WIB
Ultras Gresik Lahir Tahun Berapa? Simak Sejarahnya di Sini
Ultras Gresik kala mendukung tim kesayangan. (Foto: Instagram/@gresikunited)
ULTRAS Gresik lahir tahun berapa? Simak sejarahnya di sini. Bagi sebuah klub sepakbola, kehadiran suporter yang setia mendukung telah menjadi kekuatan tersendiri. Oleh sebab itu, suporter kerap disebut sebagai pemain kedua belas dalam tim.

Di Indonesia, kelompok suporter, seperti Bonek milik Persebaya Surabaya, Aremania milik Arema FC, Bobotoh milik Persib Bandung, dan The Jak Mania milik Persija Jakarta menjadi kelompok suporter yang paling tersohor. Indonesia juga memiliki suporter militan asal Gresik bernama Ultras Gresik.

Ultras Gresik

Ultras Gresik adalah sebutan bagi pendukung klub Gresik United yang saat ini bermain di kasta kedua Liga Indonesia. Alasan kelompok suporter ini belum begitu terkenal adalah karena jarangnya disorot media-media nasional.

Selain itu, Ultras Gresik juga terbilang masih muda, tidak seperti Bobotoh atau The Jak Mania yang sudah ada sejak lama. Berdirinya Ultras Gresik berawal dari 13 personel yang pada masa lampau turut berangkat ke Solo untuk mendukung tim sepakbola kebanggan Kota Gresik. Pada saat itu, seorang remaja asli Gresik bernama Luki memberi nama rombongan itu dengan sebutan Ultras.

Ultras dalam hal tersebut merupakan sebuah akronim dari "Ulah Trampil dan Rasional". Berawal dari sini, Ultras menjadi sebuah jati diri suporter Gresik yang siap memberi dukungan positif dan rasional kepada tim yang didukungnya.

Pada 5 November 1999, kemudian ditetapkan sebagai hari lahir dari Ultras Gresik. Setelah resmi berdiri, Ultras Gresik kemudian memberi dukungan secara resmi untuk pertama kalinya pada sebuah pertandingan Piala Gubernur I di Jember.

Keberadaan Ultras pun terbukti ampuh dalam membuktikan dorongan moral kepada para pemain. Terbukti, pada masa itu, Ultras berhasil memberikan dukungan positif pada PS Petrokimia Gresik di Stadion Utama Gelora Bung Karno hingga menjadi juara Liga Indonesia.

Topik Artikel :
Gresik United Ultras Gresik
