Persikabo 1973 vs Persita Tangerang Berakhir Imbang 2-2, Pelatih Pendekar Cisadane Soroti Wasit yang Buat Keputusan Kontroversial

CIKARANG – Pelatih Persita Tangerang, Luis Edmundo Duran, menyoroti kinerja wasit yang memimpin laga timnya melawan Persikabo 1973 di pekan ke-5 Liga 1 2023-2024. Dia mengaku kecewa dengan kinerja pengadil lapangan karena membuat keputusan kontroversial.

Duel sengit tersaji dalam pertemuan Persikabo 1973 vs Persita Tangerang di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa Barat, Jumat (28/7/2023) sore WIB. Laga pun berakhir imbang dengan skor 2-2.

Gol Persita Tangerang dicatatkan oleh Christian Rontini (25') dan Esal Sahrul Muhrom (79'). Sementara tuan rumah, Persikabo 1973, mencetak gol melalui aksi Yandi Sofyan (45+1') dan Pedrinho (49').

Dalam laga itu, Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- sebenarnya mampu menambah satu gol yang dicetak Esal pada menit akhir. Tetapi, hakim garis menganggap Esal sudah terjebak offside lebih dulu.

Luis Edmundo pun bingung dengan keputusan wasit itu. Dia pun merasa kecewa karena Persita Tangerang menjadi sangat dirugikan karena keputusan kontroversial tersebut.

Luis pun berpesan kepada PSSI untuk terus memperbaiki kinerja wasit. Menurutnya, perbaikan ini sangat bagus untuk kemajuan sepak bola Indonesia.

"Dan gol yang dianulir juga sangat kecewa dan bingung karena terlihat ada satu pemain belakang, 1 meter di depan Esal ketika mencetak gol,” kata Luis kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (28/7/2023).

“Akhirnya dianulir pas bola masuk, jadi sangat merugikan," lanjutnya.

"Semua keputusan wasit selalu keputusan wasit ada kontroversial, mudah-mudahan ini bisa diperbaiki karena kita semua mau sepakbola Indonesia maju,” jelas pelatih asal Cile itu.