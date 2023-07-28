Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persik Kediri vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024: Comeback Ciamik, Maung Bandung Menang 2-1!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |21:04 WIB
Hasil Persik Kediri vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024: Comeback Ciamik, Maung Bandung Menang 2-1!
Laga Persik Kediri vs Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
HASIL Persik Kediri vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- sukses melakukan comeback ciamik sehingga meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Laga Persik Kediri vs Persib Bandung digelar di Stadion Brawijaya Kediri, Jumat (28/7/2023). Dua gol Persib tercipta jelang akhir laga, tepatnya lewat aksi Ciro Alves (83’) dan Ryan Kurnia (87’).

Persik Kediri vs Persib Bandung

Laga ini pun diwarnai satu kartu merah untuk Renan da Silva kartu merah pada menit ke-34. Kemenangan atas Persik Kediri membawa Persib pecah telur merebut kemenangan perdana di Liga 1 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persik Kediri membuka laga dengan apik. Mereka pun sudah bisa membuka keunggulan kala laga baru berjalan empat menit berkat aksi Flavio Silva.

Flavio Silva berhasil menjebol gawang Fitrul Dwi Rustapa usai memanfaatkan bola rebound yang dilakukan Renan da Silva. Skor 1-0 untuk Persik.

Tertinggal, Persib Bandung langsung bereaksi. Tetapi, usaha Persib tak berbuah manis. Sebab, Macan Putih -julukan Persik Kediri- terus menggempur lini pertahanan Persib.

Bahkan, Persik nyaris saja menggandakan keunggulannya lewat aksi Rohit Chand. Dia mampu melakukan tendangan secara bebas di luar kotak penalti. Sayangnya, Fitrul Dwi Rustapa masih bisa menangkap bola dengan baik.

Petaka datang ke kubu Persik Kediri di menit ke-34. Mereka dipaksa bermain dengan 10 orang saja karena Renan da Silva mendapat kartu kuning kedua dari wasit karena menjegal Dedi Kusnandar.

Unggul jumlah pemain, Persib tetap tak mampu menjebol gawang Persik Kediri. Skor 1-0 untuk keunggulan Persik pun bertahan hingga akhir babak pertama.

