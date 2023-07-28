Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persik Kediri vs Persib Bandung: Diwarnai Kartu Merah, Maung Bandung Tertinggal 0-1!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |20:02 WIB
Hasil Babak Pertama Persik Kediri vs Persib Bandung: Diwarnai Kartu Merah, Maung Bandung Tertinggal 0-1!
Laga Persik Kediri vs Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

HASIL babak pertama Persik Kediri vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- pun kini tertinggal dengan skor 0-1.

Laga Persik Kediri vs Persib Bandung digelar di Stadion Brawijaya Kediri, Jumat (28/7/2023). Satu gol Persik Kediri dicetak oleh Flavio Silva di menit ke-4. Laga ini pun diwarnai satu kartu merah untuk Renan da Silva pada menit ke-34.

Persik Kediri vs Persib Bandung

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persik Kediri membuka laga dengan apik. Mereka pun sudah bisa membuka keunggulan kala laga baru berjalan empat menit berkat aksi Flavio Silva.

Flavio Silva berhasil menjebol gawang Fitrul Dwi Rustapa usai memanfaatkan bola rebound yang dilakukan Renan da Silva. Skor 1-0 untuk Persik.

Tertinggal, Persib Bandung langsung bereaksi. Tetapi, usaha Persib tak berbuah manis. Sebab, Macan Putih -julukan Persik Kediri- terus menggempur lini pertahanan Persib.

Bahkan, Persik nyaris saja menggandakan keunggulannya lewat aksi Rohit Chand. Dia mampu melakukan tendangan secara bebas di luar kotak penalti. Sayangnya, Fitrul Dwi Rustapa masih bisa menangkap bola dengan baik.

Petaka datang ke kubu Persik Kediri di menit ke-34. Mereka dipaksa bermain dengan 10 orang saja karena Renan da Silva mendapat kartu kuning kedua dari wasit karena menjegal Dedi Kusnandar.

Unggul jumlah pemain, Persib tetap tak mampu menjebol gawang Persik Kediri. Skor 1-0 untuk keunggulan Persik pun bertahan hingga akhir babak pertama

