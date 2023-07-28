5 Pesepakbola Legendaris Persib Bandung, Nomor 1 Bomber Maung Bandung!

DERETAN 5 pesepakbola legendaris Persib Bandung menarik untuk diketahui. Pasalnya, Persib merupakan salah satu klub paling berprestasi di kancah sepakbola Tanah Air.

Sejak berdiri pada 14 Maret 1933, Persib selalu mampu bersaing dan meraih banyak trofi di Indonesia. Salah satu masa puncak kejayaan Persib ini diraih pada era 1980 hingga 1990-an, di mana kala itu klub berjuluk Pangeran Biru ini mendominasi perolehan trofi klub-klub Indonesia.

Tercatat, selama era perserikatan, Persib berhasil menjadi juara sebanyak empat kali, yakni pada 1961, 1986, 1990, dan 1994. Tidak hanya itu, Persib juga berhasil menjadi runner-up pada 1950, 1959, 1966, 1983, dan 1985.

Keberhasilan Persib di masa itu tidak lepas dari para pemain luar biasa di dalamnya. Beberapa di antaranya bahkan disebut sebagai pemain legendaris dari Persib. Berikut adalah daftarnya.

5. Robby Darwis





Robby Darwis merupakan putra asli Bandung kelahiran Oktober 1964. Semasa di Persib, Robby sukses membawa Maung Bandung juara perserikatan sebanyak tiga kali. Dia sukses membawa Persib juara Liga Indonesia edisi pertama, yakni 1994-1995.

Kesuksesannya bersama Persib membuat Robby rutin dipanggil ke Timnas Indonesia dengan catatan 53 caps dan 6 gol. Tidak hanya itu, Robby juga sukses mempersembahkan medali emas SEA Games 1987 dan 1991.

4. Djajang Nurjaman





Djajang Nurjaman lahir di Majalengka, 17 Oktober 1964. Pria yang kerap disapa Djanur ini mulai membela Persib pada 1985. Sejak saat itu, Djanur sukses membawa Persib menjuarai perserikatan.

Setelah pensiun, Djanur pun masih berkecimpung di Persib. Dirinya menjadi asisten pelatih saat Persib menjuarai Liga Indonesia edisi pertama pada 1994-1995. Bahkan, dirinya juga sukses mengantarkan Persib era modern juara liga pada 2014.