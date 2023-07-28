Jadi Penyerang Tertajam Indonesia di Liga 1 2023-2024, Yandi Sofyan Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia?

JADI penyerang tertajam Indonesia di Liga 1 2023-2024, Yandi Sofyan siap dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia? Yandi Sofyan memiliki karier sepakbola yang kurang mentereng semenjak pulang dari masa abroad-nya pada 2014.

Ia kesulitan mendapatkan tempat saat dikontrak sejumlah klub kasta teratas Liga Indonesia seperti Persib Bandung, Arema FC hingga Bali United. Kondisinya mulai membaik saat Yandi Sofyan memutuskan hengkang ke Persikabo 1973 untuk mengarungi Liga 1 2022-2023.

Saat itu, Yandi Sofyan mencatatkan 26 penampilan dan mengemas tiga gol. Meski lebih banyak menjadi back up Dimas Drajad, Yandi Sofyan menunjukan dirinya masih bisa bersaing di kasta teratas sepakbola Indonesia.

Musim ini bersama Persikabo 1973, status cadangan sejatinya masih melekat di tubuh Yandi Sofyan. Di pekan perdana Liga 1 2023-2024 saat Persikabo 1973 kalah 1-2 dari RANS Nusantara FC, Yandi Sofyan tidak dibawa ke dalam skuad.

Kemudian saat Persikabo 1973 bermain 0-0 kontra Persija Jakarta di pekan kedua, Yandi Sofyan tampil selama tujuh menit untuk masuk menggantikan Pedro Varela. Selanjutnya di pekan keempat, Yandi Sofyan cuma bermain 12 menit ketika Persikabo 1973 tumbang 0-1 di tangan PSM Makassar.

Yandi Sofyan akhirnya menemukan ketajamannya musim ini saat Persikabo 1973 menang 3-1 atas Bhayangkara FC pekan lalu. Adik dari eks pemain Timnas Indonesia, Zaenal Arief, itu baru masuk di menit 46 untuk menggantikan Rafael Condaro.