HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSIS Semarang vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024: Laskar Mahesa Jenar Gagal Menang di Kandang Sendiri

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:22 WIB
Hasil PSIS Semarang vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024: Laskar Mahesa Jenar Gagal Menang di Kandang Sendiri
PSIS Semarang tertahan 0-0 kontra Borneo FC di kandang (Foto: MPI/Eka Setiawan)
A
A
A

HASIL PSIS Semarang vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (28/7/2023) sore WIB berakhir imbang tanpa gol.

Laskar Mahesa Jenar – julukan PSIS – bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Penonton pada sore hari itu tercatat sekitar 3000 orang.

PSIS Semarang vs Borneo FC

Sebagai tuan rumah, PSIS Semarang pun bermain dengan agresif sedari awal. Mereka berusaha mencetak gol lebih dulu demi kembali ke jalur kemenangan setelah tertahan 2-2 kontra PSS Sleman di pekan lalu.

Tuan rumah setidaknya memiliki tiga kesempatan emas di awal babak pertama. Termasuk di antaranya adalah eksekusi tendangan bebas Alfeandra Dewangga yang membentur mistar gawang.

Sementara itu, Gali Freitas juga tak ketinggalan untuk melakukkan upaya. Sayangnya, kiper Borneo FC masih bisa memblokirnya.

Halaman:
1 2
      
