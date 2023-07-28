Stefano Cugurra Bicara soal Kans Irfan Jaya Main di Laga Bali United vs Dewa United

STEFANO Cugurra bicara soal kans Irfan Jaya main di laga Bali United vs Dewa United. Irfan Jaya mengalami cedera pada saat bertanding kontra PSM Makassar pada bulan Juni lalu.

Irfan baru pulih dari cedera betis yang dialaminya dalam laga itu. Pertandingan itu sendiri adalah leg pertama play-off internal Liga Champions Asia 2023-2024.

Dia mengalami cedera di area dekat bekas patah tulang. Tak ayal, pemain yang akrab disapa Irja itu pun absen dalam empat pertandingan pembuka Serdadu Tridatu – julukan Bali United – di Liga 1 2023-2024.

Namun, Irfan kini telah kembali berlatih bersama para pemain lainnya di Bali United. Teco – sapaan Stefano Cugurra – pun memberi update soal kondisi sang pemain.

"Irfan Jaya mengalami cedera setelah melawan PSM Makassar di putaran pertama babak playoff lalu. Dia baru kembali latihan dengan tim di lapangan,” kata Teco dilansir dari laman resmi Bali United, Jumat (28/7/2023).