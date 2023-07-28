Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Stefano Cugurra Bicara soal Kans Irfan Jaya Main di Laga Bali United vs Dewa United

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |16:23 WIB
Stefano Cugurra Bicara soal Kans Irfan Jaya Main di Laga Bali United vs Dewa United
Irfan Jaya telah kembali berlatih bersama Bali United (Foto: Bali United)
A
A
A

STEFANO Cugurra bicara soal kans Irfan Jaya main di laga Bali United vs Dewa United. Irfan Jaya mengalami cedera pada saat bertanding kontra PSM Makassar pada bulan Juni lalu.

Irfan baru pulih dari cedera betis yang dialaminya dalam laga itu. Pertandingan itu sendiri adalah leg pertama play-off internal Liga Champions Asia 2023-2024.

Bali United vs PSM Makassar

Dia mengalami cedera di area dekat bekas patah tulang. Tak ayal, pemain yang akrab disapa Irja itu pun absen dalam empat pertandingan pembuka Serdadu Tridatu – julukan Bali United – di Liga 1 2023-2024.

Namun, Irfan kini telah kembali berlatih bersama para pemain lainnya di Bali United. Teco – sapaan Stefano Cugurra – pun memberi update soal kondisi sang pemain.

"Irfan Jaya mengalami cedera setelah melawan PSM Makassar di putaran pertama babak playoff lalu. Dia baru kembali latihan dengan tim di lapangan,” kata Teco dilansir dari laman resmi Bali United, Jumat (28/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/49/1642745/resmi-maverick-vinales-comeback-di-motogp-valencia-2025-lxo.webp
Resmi, Maverick Vinales Comeback di MotoGP Valencia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/ajang_wondr_by_bni_indonesia_international_challen.jpg
Jadwal dan Link Streaming WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2025, Saksikan di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement