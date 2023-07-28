Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Pilu Evan Dimas, Dulunya Wonderkid Timnas Indonesia Kini Kariernya Sedang Merosot Tajam

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |15:31 WIB
Kisah Pilu Evan Dimas, Dulunya Wonderkid Timnas Indonesia Kini Kariernya Sedang Merosot Tajam
Evan Dimas kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

KISAH pilu Evan Dimas, dulunya wonderkid Timnas Indonesia kini kariernya sedang merosot tajam. Penggemar sepakbola Tanah Air tentu sudah tidak asing dengan sosok Evan Dimas Darmono yang dulunya memiliki karier yang sangat cemerlang.

Namun, kini di usianya yang masih produktif, Evan Dimas justru tidak mampu berbuat banyak. Kemampuan pemain berusia 28 tahun itu tampak mengalami penurunan tajam. Fenomena ini tentu bukan hal baru dalam dunia sepakbola.

Evan Dimas

Tidak sedikit wonderkid Indonesia yang kesulitan mempertahankan konsistensinya di dunia profesional. Hal itu pun turut dialami oleh Evan Dimas.

Kisah Pilu Evan Dimas, Dulunya Wonderkid Timnas Indonesia Kini Kariernya sedang Merosot Tajam

Evan Dimas Darmono adalah jebolan muda dari SSB Mitra Surabaya, yang meniti karier di Persebaya Surabaya hingga Bhayangkara FC. Penampilannya yang mengagumkan sebagai gelandang bertahan menarik perhatian pelatih Timnas Indonesia.

Pemain kelahiran 13 Maret 1995 itu pun namanya melejit lewat penampilan bersama Timnas Indonesia U-16 pada 2010-2012. Dimas juga sempat mengemban amanah sebagai kapten Timnas Indonesia U-19. Selama memegang ban kapten, Dimas membawa Timnas Indonesia U-19 meraih gelar juara Piala AFF U-19 pada 2013.

Pujian pun terus mengalir kepada Evan Dimas, terutama ketika dirinya melakukan hattrick ke gawang Korea Selatan pada Kualifikasi Piala Asia U-19 2014 pada 2013. Berkat hattrick dari Evan Dimas, Timnas Indonesia U-19 menang 3-2.

Kehebatan Evan Dimas sempat membuat klub Liga Spanyol, UE Llagostera, ingin memboyongnya. Sayangnya, kontrak tersebut gagal direalisasikan.

