HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bakal Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Begini Kata Oliver Bias

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |14:11 WIB
Bakal Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Begini Kata Oliver Bias
Oliver Bias belum lakoni debutnya bersama Persija Jakarta (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

BAKAL absen di laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, begini kata Oliver Bias. Pemain asal Filipina tersebut mengaku tidak kecewa dan menyerahkan keputusan kepada pelatih Thomas Doll.

Bias belum pernah debut sejak bergabung pada 19 Juli 2023 lalu. Dia tidak ada dalam skuad ketika Macan Kemayoran – julukan Persija – dikalahkan Persita di Indomilk Arena, Tangerang, pada 22 Juli 2023 lalu.

Oliver Bias

"Itu keputusan pelatih, tentu saja, jika memang itu yang terbaik, saya tidak kecewa," ungkap Bias saat ditemui di Jakarta, Kamis (27/7/2023).

"Ketika saya bermain, saya akan kerahkan seratus persen. Saya hanya mencoba untuk terus fokus, ini sudah dikonfirmasi pelatih bahwa saya tidak bermain besok (lawan Persebaya)," lanjutnya.

Di laga berikutnya, Persija Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya di laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Pertandingan itu akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (30/7/2023) pukul 19:00 WIB.

