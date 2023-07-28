Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rio Fahmi Janjikan Hal ini kepada Jakmania untuk Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |09:40 WIB
Rio Fahmi Janjikan Hal ini kepada Jakmania untuk Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya
Rio Fahmi janji tampil maksimal di hadapan Jakmania dalam laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

RIO Fahmi janjikan hal ini kepada Jakmania untuk laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya. Pemain Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengaku akan tampil maksimal di hadapan para Jakmania – suporter Persija Jakarta.

Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Minggu (30/7/2023) pukul 19.00 WIB. Rio Fahmi menuturkan menjelang laga bahwa para pemain Macan Kemayoran – julukan Persija – sudah siap.

Rio Fahmi

"Mungkin persiapan lawan Persebaya berjalan lancar, tentunya banyak evaluasi dari pelatih setelah pertandingan terakhir," ungkap Rio di kawasan Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Persija mengawali Liga 1 2023-2024 dengan kurang memuaskan karena baru menang sekali dari empat laga. Di laga teranyar, mereka takluk 0-1 dari Persita Tangerang di Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu 22 Juli 2023.

"Tentunya pelatih ingin hasil yang terbaik dan kerja keras dari para pemain pada pertandingan hari Minggu dan apalagi di hadapan Jakmania," kata Rio.

Halaman:
1 2
      
