Permintaan Maciej Gajos soal Krisis Striker Macan Kemayoran Jelang Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

PERMINTAAN Maciej Gajos soal krisis striker Macan Kemayoran jelang laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya. Pemain asal Polandia itu meminta rekan-rekan setimnya untuk bermain sebagai tim.

Macan Kemayoran – julukan Persija – kehilangan Marko Simic yang mengalami cedera dan harus diterbangkan ke Serbia untuk melanjutkan pemulihan. Dengan situasi ini, pelatih Thomas Doll hanya memiliki Aji Kusuma sebagai satu-satunya striker yang tersedia di skuad Persija saat ini.

"Tentu saja saya akan bantu Aji yang seorang diri di depan. Ini bukan tanggung jawab saya saja, saya rasa kami harus bermain sebagai tim," tegas Gajos kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Nirwana Park, Sawangan, Depok, Rabu (26/7/2023).

Di pekan kelima Liga 1 2023-2024, Persija Jakarta akan menghadapi Persebaya Surabaya dalam duel bertajuk Big Match. Laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, pada Minggu (30/7/2023) pukul 19.00 WIB mendatang.

"Saya berharap tim bisa bermain bagus dan membuat banyak peluang di rumah sendiri. Kami harus bermain menyerang tidak seperti saat lawan Persita kemarin," kata Gajos.