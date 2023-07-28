Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Alasan Persib Bandung Bakal Hancurkan Persik Kediri di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Efek Bojan Hodak!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |08:43 WIB
5 Alasan Persib Bandung Bakal Hancurkan Persik Kediri di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Efek Bojan Hodak!
Persib Bandung menghadapi Persik Kediri di Liga 1 2023-2024 (Foto: Twitter/persib)
A
A
A

SEBANYAK 5 alasan Persib Bandung bakal hancurkan Persik Kediri di Liga 1 2023-2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. Dari lima alasan yang akan diulas, salah satu di antaranya efek pelatih baru Persib Bandung, Bojan Hodak!

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- bakal bertandang ke markas Persik Kediri di laga pekan kelima Liga 1 2023-2024. Duel kedua tim tersebut akan digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (28/7/2023) pukul 19.00 WIB.

Persib Bandung

Jelang laga big match itu, Persib Bandung memiliki beberapa alasan untuk bisa mengalahkan Macan Putih -julukan Persik Kediri. Lantas, apa saja alasan yang dimaksud?

Berikut 5 Alasan Persib Bandung Bakal Hancurkan Persik Kediri di Liga 1 2023-2024:

5. Persik Kediri Punya Bekal Negatif

Persik Kediri

Persik Kediri punya bekal negatif usai menelan kekalahan telak 0-3 dari Dewa United pekan lalu. Akibatnya, tim asuhan Marcelo Rospide itu kini berada di peringkat ke-15 klasemen dengan koleksi 4 poin dari empat laga.

Tim berjuluk Macan Putih itu baru menang sekali dalam empat pertandingan pembuka Liga 1 musim ini, ketika menjamu Arema FC pada pekan kedua. Kendati begitu, Persik Kediri diprediksi akan bangkit ketika menghadapi Persib Bandung.

4. Unggul Secara Head to Head

Persib Bandung

Persib Bandung unggul secara head to head atas Persik Kediri dalam lima pertemuan terakhir kedua tim. Tercatat, Maung Bandung menang 3 kali, sedangkan Macan Putih baru menang 1 kali dan sisanya berakhir imbang.

Berikut 5 pertemuan terakhir kedua tim, Persib Bandung 0-2 Persik Kediri (8/3/2023), Persik Kediri 0-3 Persib Bandung (07/12/2022), Persib Bandung 0-0 Persik Kediri (25/03/2022), Persik Kediri 0-1 Persib Bandung (12/12/2021), dan Persib Bandung 3-0 Persik Kediri (24/08/2014).

