HOME BOLA LIGA INDONESIA

Aji Santoso Bocorkan Pertemuan Evaluasi Tim Pelatih dengan Manajemen Persebaya, Ini Isinya!

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |07:00 WIB
Aji Santoso beberkan pertemuan dengan manajemen Persebaya Surabaya/Foto: MPI
PELATIH Persebaya Surabaya Aji Santoso buka suara ihwal pertemuan tertutupnya dengan manajemen Bajul Ijo. Manajemen Persebaya Surabaya memanggil jajaran tim pelatih Persebaya untuk melakukan evaluasi hasil buruk tim di Liga 1 2023-2024.

Pada pertemuan itu Aji Santoso bersama para asisten pelatih menghadap manajemen untuk dimintai penjelasan dari rentetan hasil minor di tiga laga. Pertemuan itu digelar di kantor Persebaya di Surabaya Town Square, Sutos, pada Senin lalu (24/7/2023).

 Persebaya

Aji Santoso menjelaskan, pertemuan jajaran tim pelatih dengan manajemen untuk berdiskusi memecahkan masalah apa yang sedang terjadi kepada tim. Ia juga menjelaskan mengapa di tiga pertandingan terakhir timnya sedikit menurun.

“Kami melakukan diskusi untuk bisa memecahkan permasalahan. Kenapa tiga pertandingan kita sedikit menurun, terus bagaimana untuk menghadapi pertandingan bagus, itu saja sih, saya sangat positif” ucap Aji dikonfirmasi pada Kamis (27/7/2023).

Pelatih asal Malang ini memastikan manajemen masih mendukung langkah tim pelatih, meski meraih hasil minor di tiga laga. Pasalnya, penampilan Persebaya di tiga laga terakhir disebut tak buruk, hanya karena lengah di beberapa momen menjadikan hasil yang diraih tidak sesuai harapan.

"Pak Chandra sama Mas Nanang juga, beliau-beliau tim manajemen juga masih sangat support terhadap tim ini. Kemarin-kemarin ketika tahun musim kemarin kan enggak ada masalah. Karena kita enggak menang saja, jadi semua yang yang bagus pun juga enggak terlihat gitu loh” ucap pelatih berusia 53 tahun ini.

Dirinya juga memastikan timnya sebenarnya tidak ada masalah yang mendesak. Hal itu pula yang dijelaskan kepada jajaran manajemen. Dari penjelasan itu, Aji mengklaim manajemen masih sangat mendukung tim.

"Ya udah pokoknya sudah saya sampaikan semua. Intinya enggak ada yang terlalu urgent, yang terpenting tim manajemen masih sangat backup dengan tim ini," tegasnya

"Kalau menang tuh, yang jelek pun juga enggak terlihat. Kalau kalah, yang bagus pun juga enggak terlihat, gitu loh. Jadi menurut saya sebenarnya enggak ada masalah," tambah mantan pelatih Persela Lamongan ini.

Ia pun membantah bila ada anak asuhnya grogi saat bermain di awal-awal musim. Pasalnya timnya juga dihuni oleh beberapa pemain berpengalaman macam Reva Adi Utama, Ze Valente, hingga nama pemain yang baru didatangkan Ferdinand Sinaga. Bahkan beberapa pemain muda Persebaya disebutnya cukup bagus dalam beradaptasi dengan iklim kompetisi Liga 1.

"Sekarang kan juga pemain yang belum pernah ikut kompetisi kan cuma satu si Toni aja. Ya Toni pun adaptasinya pun cukup bagus. Kemarin main meskipun hanya 15-20 menit juga penampilannya cukup bagus. Ya mudah-mudahan lah kalau menang nanti semua sudah selesai pasti," tukasnya.

Halaman:
1 2
      
