LIGA INDONESIA

Pincang, Persebaya Surabaya Lakoni Laga Kontra Persija Jakarta Tanpa Pilar Utama

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:02 WIB
Pincang, Persebaya Surabaya Lakoni Laga Kontra Persija Jakarta Tanpa Pilar Utama
Persebaya Surabaya lakoni laga kandang tanpa pilar utama/Foto: Persebaya
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya akan kehilangan beberapa pemain pilar utamanya saat menghadapi Persija Jakarta di lanjutan Liga 1 musim 2023 - 2024. Pasalnya ada beberapa nama pemain andalan, yang masih cedera dan sakit.

Selain itu ada nama-nama pemain yang juga baru pulih dari cedera, sehingga diragukan tampil di laga melawan Persija Jakarta pada Minggu (30/7/2023) di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

 persebaya surabaya

Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengungkapkan, ada beberapa pemain yang diragukan tampil di laga melawan Persija Jakarta. Nama-nama seperti Bruno Moreira, Song Ui-young, Reva Adi Utama, hingga penjaga gawang Ernando Ari Sutaryadi diragukan tampil.

"Bruno sudah sembuh cuma belum tentu dia main mulai awal karena sudah beberapa hari dia kan enggak latihan, enggak bergabung dengan tentunya kondisinya sedikit menurun," ucap Aji Santoso dikonfirmasi pada Kamis (27/7/2023).

 BACA JUGA:

Persebaya juga terancam kehilangan gelandang asingnya berpaspor Singapura Song Ui-young. Pemain berusia 29 tahun ini dikabarkan sakit dan sempat berada di rumah sakit.

Alhasil Song tak ikut rombongan Bajul Ijo ke Jakarta menghadapi Macan Kemayoran. "Song enggak mungkin berangkat, karena dia kondisinya barusan dari dokter, dari rumah sakit langsung ke sini," kata dia.

Di posisi bek kiri Reva Adi juga masih belum pulih 100 persen, pelatih asal Kepanjen, Kabupaten Malang ini bahkan telah menyiapkan alternatif penggantinya. Tetapi mantan pemain Madura United ini tetap ikut tim ke Jakarta, kendati kondisinya belum sepenuhnya pulih 100 persen.

