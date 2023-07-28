Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rio Fahmi Angkat Suara terkait Kedatangan Oliver Bias ke Persija, Takut Tersaingi?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |05:21 WIB
Rio Fahmi Angkat Suara terkait Kedatangan Oliver Bias ke Persija, Takut Tersaingi?
Rio Fahmi angkat suara terkait bergabungnya Oliver Bias/Foto: PSSI
PERSIJA Jakarta baru saja mendatangkan bek kanan asing, Oliver Bias, ke dalam tim. Mempunyai posisi yang sama, Ilham Rio Fahmi angkat suara terkait dengan bergabungnya bias.

Bias didatangkan Persija Jakarta pada pengujung waktu bursa transfer Liga 1 2023-2024. Pemain berdarah Filipina itu direkrut untuk memperkuat sekaligus mengisi slot kuota pemain asing Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta.

 Oliver bias

Posisi yang akan dihuni oleh Bias sejatinya sudah ditempati oleh beberapa pemain, salah satunya Rio Fahmi. Bias tentu berpotensi menggeser Rio dari singgasananya.

Kendati demikian, Rio tidak menganggap Bias sebagai pesaingnya. Pemain berusia 21 tahun itu menegaskan, dirinya dan Bias bisa saling bahu-membahu untuk membuat Macan Kemayoran semakin bertaring.

"Saya menganggapnya (Bias) bukan saingan, saya menganggapnya bahu membahu lah untuk Persija," kata Rio kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Kamis (27/7/2023).

"Saya bisa belajar juga dari Oliver Bias dan mungkin Oliver Bias juga bisa belajar sedikit dan saya harap seperti pendahulunya seperi Marco Motta. Saya bisa belajar banyak apalagi dia (Oliver Bias) kan pernah main di Red Bull (RB) Leipzig jadi intinya saya dengan Oliver Bias bekerja bersama lah," sambungnya.

