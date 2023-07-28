Diperebutkan PSG hingga Bayern Munich, Victor Osimhen Bakal Diikat Napoli dengan Kontrak Tak Masuk Akal

DIPEREBUTKAN Paris Saint-Germain (PSG) hingga Bayern Munich, Victor Osimhen bakal diikat Napoli dengan kontrak tak masuk akal. Partenopei – julukan Napoli – kabarnya bakal mengikat Osimhen dengan klausul rilis bernilai 200 juta euro (Rp3,3 triliun).

Osimhen tampil begitu apik di sepanjang musim 2022-2023 ini hingga diburu klub-klub top Eropa, seperti PSG dan Bayern Munich. Namun, Napoli belum siap melepas striker berusia 24 tahun itu dan kini sedang melangsungkan pembicaraan perpanjangan kontrak.

"Striker asal Nigeria, Victor Osimhen, dikabarkan akan menandatangani kontrak baru bersama Napoli menyusul hasil diskusi antara agen pemain, Roberto Calenda, dan klub," dilansir dari One Football, Jumat (28/7/2023).

Kedua belah pihak dikabarkan sudah sepakat untuk memperpanjang kontrak. Namun, ada satu hal yang perlu diurus, yaitu soal nilai klausul rilis, dengan Napoli bersikeras mematok 200 juta euro atau sekitar Rp3,3 triliun untuk striker asal Nigeria itu.

"Pada awalnya, Napoli ingin mematok harga 200 juta euro untuk klausul rilis Osimhen. Akan tetapi, sepertinya jumlahnya nanti akan sekitar 150 juta euro," tulis One Football.