Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Diperebutkan PSG hingga Bayern Munich, Victor Osimhen Bakal Diikat Napoli dengan Kontrak Tak Masuk Akal

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:36 WIB
Diperebutkan PSG hingga Bayern Munich, Victor Osimhen Bakal Diikat Napoli dengan Kontrak Tak Masuk Akal
Victor Osimhen bahas perpanjangan kontrak dengan Napoli (Foto: Twitter/sscnapoli)
A
A
A

DIPEREBUTKAN Paris Saint-Germain (PSG) hingga Bayern Munich, Victor Osimhen bakal diikat Napoli dengan kontrak tak masuk akal. Partenopei – julukan Napoli – kabarnya bakal mengikat Osimhen dengan klausul rilis bernilai 200 juta euro (Rp3,3 triliun).

Osimhen tampil begitu apik di sepanjang musim 2022-2023 ini hingga diburu klub-klub top Eropa, seperti PSG dan Bayern Munich. Namun, Napoli belum siap melepas striker berusia 24 tahun itu dan kini sedang melangsungkan pembicaraan perpanjangan kontrak.

Victor Osimhen

"Striker asal Nigeria, Victor Osimhen, dikabarkan akan menandatangani kontrak baru bersama Napoli menyusul hasil diskusi antara agen pemain, Roberto Calenda, dan klub," dilansir dari One Football, Jumat (28/7/2023).

Kedua belah pihak dikabarkan sudah sepakat untuk memperpanjang kontrak. Namun, ada satu hal yang perlu diurus, yaitu soal nilai klausul rilis, dengan Napoli bersikeras mematok 200 juta euro atau sekitar Rp3,3 triliun untuk striker asal Nigeria itu.

"Pada awalnya, Napoli ingin mematok harga 200 juta euro untuk klausul rilis Osimhen. Akan tetapi, sepertinya jumlahnya nanti akan sekitar 150 juta euro," tulis One Football.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/51/1642955/hgi-dan-pordi-sukses-selenggarakan-turnamen-domino-digital-perdana-vab.webp
HGI dan PORDI Sukses Selenggarakan Turnamen Domino Digital Perdana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/08/pembalap_aprilia_racing_jorge_martin.jpg
Aprilia Racing Pastikan Jorge Martin Tampil di MotoGP Valencia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement